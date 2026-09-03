Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Giá dầu Brent giảm xuống mức 95,2 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 3/9 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm nhẹ khi các nhà đầu tư cân nhắc sự không chắc chắn về các cuộc tấn công quân sự mới giữa Mỹ và Iran, điều có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 43 cent, tương đương 0,45%, xuống còn 95,2 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 24 cent, tương đương 0,26%, xuống còn 90,77 USD.

Giá dầu Brent và WTI biến động mạnh, có lúc tăng tới 2 USD/thùng, có lúc giảm tới 1 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó. Mức giá cao nhất trong phiên của cả hai loại dầu đều cao nhất kể từ ngày 24/7.

Theo nhà phân tích Tony Sycamore của IG, giá dầu giảm nhẹ khi có những dấu hiệu khả quan cho thấy tình hình căng thẳng leo thang, không có vụ nổ súng nào được xác nhận kể từ khoảng giữa trưa thứ Tư theo giờ Sydney.

Các cuộc tấn công mới nhất là cuộc đấu súng dữ dội giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 7, khi cuộc chiến đã bước sang tháng thứ bảy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (2/9) tuyên bố rằng, chiến dịch mới của Mỹ chống lại Iran sẽ không kéo dài "quá lâu" và lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar và tên lửa của Iran.

Giá dầu ít biến động do cân nhắc rủi ro gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới ngày 3/9, theo Reuters, giá dầu thô Brent tăng 11 cent (tương đương 0,12%) lên 94,76 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI tăng 1 cent (tương đương 0,04%) lên 90,26 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu thô Brent và WTI đã leo lên mức cao nhất kể từ ngày 24/7, lần lượt đạt đỉnh trong phiên giao dịch ở mức 97,04 USD và 92,29 USD/thùng.

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"Thị trường đang đối mặt với một rủi ro mang tính 'được ăn cả, ngã về không' (tình huống có hai kịch bản trái ngược hoàn toàn)," ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định.

"Thông báo về việc đạt được thỏa thuận hoặc có tiến triển trong đàm phán có thể khiến giá dầu lao dốc, trong khi bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào cũng sẽ làm suy yếu thêm triển vọng về một thỏa thuận hòa bình. Đó là lý do tại sao giá dầu vẫn biến động mạnh, với khả năng thay đổi tới 5 USD theo bất kỳ hướng nào tùy thuộc vào các diễn biến mới."

Mỹ và Iran đã quay lại trạng thái đối đầu quân sự vào thứ Tư sau cuộc đụng độ hỏa lực dữ dội nhất trong nhiều tuần qua, trong đó Washington đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề hơn nữa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ sẽ càng hạn chế hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến đường thủy huyết mạch từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu trước khi xung đột nổ ra, và hiện đã bị Iran chặn đứng đối với tàu thuyền thương mại.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải vào thứ Tư, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết hai tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bị tê liệt khi đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Tàu vận chuyển dầu nguy cơ cao bị gián đoạn

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định: "Việc chuyển tải dầu giữa các tàu trong những tuần gần đây đã giúp duy trì một phần hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, qua đó giảm bớt áp lực lên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, dòng chảy này đang đối mặt với nguy cơ cao bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công quân sự."

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright cho biết hôm thứ Ba rằng 17 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào thứ Hai; ông nhận định đây là mức lưu lượng dầu thô cao nhất đi qua tuyến đường thủy này kể từ khi xung đột liên quan đến Iran làm sụt giảm sản lượng vận chuyển.

"Nếu xung đột leo thang hơn nữa và hoạt động vận tải biển tại Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng hơn, giá dầu thô Brent hoàn toàn có thể vượt mốc 100 USD/thùng," ông Hussain nói thêm.

Trong một diễn biến khác, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Odesa ở miền nam Ukraine trong đêm, theo thông báo từ nhà điều hành hệ thống truyền tải điện Ukrenergo vào thứ Tư.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước vẫn được áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 27/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V đang là 24.000 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III là 22.600 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 hiện hành là 21.760 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S đang có giá 28.080 đồng/lít; Dầu hỏa có giá 26.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S đang là 18.140 đồng/kg.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ thị trường trong nước.