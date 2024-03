Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm nhẹ từ chiều 7/3

Giá xăng dầu sẽ được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh trong chiều 7/3 theo lịch vào thứ Năm hàng tuần.

Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới trong 7 ngày qua có xu hướng giảm khi tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng tuần thứ 6 liên tiếp. Hiện giá dầu Brent giảm 76 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 82,04 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 59 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 78,15 USD/thùng.

Cùng với giá dầu thế giới, tại Singapore - thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn của Việt Nam, trong những ngày qua giá các mặt hàng này cùng có biến động giảm. Điều này dẫn đến nhiều khả năng có tác động đến giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành chiều nay.

Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm từ chiều 7/3

Theo nhận định từ đại diện một số DN kinh doanh xăng dầu trong nước, biến động giá dầu trên thị trường thế giới nói chung và thị trường Singapore nói riêng trong 7 ngày qua có giảm. Từ đó các DN nhận định giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày 7/3 nhiều khả năng được điều chỉnh giảm.

Dự báo của các DN cho thấy, giá xăng trong kỳ điều hành này có thể được điều chỉnh giảm từ 250 – 200 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng sẽ giảm theo trong khoảng 350 - 250 đồng/lít/kg so với kỳ trước (29/2). Mức dự báo này đưa ra trong trường hợp liên Bộ Công Thương - Tài chính không có tác động vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 9 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có 6 lần tăng, 3 lần giảm giá. Nếu đúng như nhận định của DN nói trên, giá xăng dầu sau 15h00 chiều 7/3 sẽ có 4 kỳ giảm giá trên tổng số 10 kỳ điều chỉnh trong hơn 2 tháng đầu năm.

Sau kỳ điều hành gần nhất (từ 15h00 chiều 29/2), giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 280 đồng/lít, giá bán hiện không cao hơn 22.750 đồng/lít. Giá xăng RON95-III hiện không cao hơn 23.920 đồng/lít sau khi tăng 330 đồng/lít so với giá bán lẻ kỳ trước.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 29/2, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 20.440 đồng/lít (giảm 470 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 20.780 đồng/lít (giảm 140 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 30 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán mới là 15.950 đồng/kg.

Cùng trong kỳ điều chỉnh ngày 29/2, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezel và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen, dầu hỏa và dầu mazut.