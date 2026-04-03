中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu

Thứ Sáu, 10:57, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đội Quản lý thị trường số 9 vừa xử phạt 1 doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu.

Theo đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 9 chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Thường Lạc (Đồng Tháp) kiểm tra đột xuất 1 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu HN (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp).

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm về giá bị cơ quan chức năng xử lý.

Kết quả kiểm tra, tại đây giá niêm yết bán lẻ xăng, dầu và trên các cột đo xăng dầu cao hơn giá bán lẻ xăng, dầu do thương nhân phân phối quy định. Cụ thể, niêm yết giá bán xăng RON 95-III là 25.820 đồng/lít (cao hơn 90 đồng/lít); dầu DO 0,05S-II 27.080 đồng/lít (cao hơn 90 đồng/lít).

Qua làm việc, đại diện Công ty TNHH MTV Xăng Dầu HN thừa nhận đã có hành vi vi phạm hành chính tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu không đúng thời điểm thương nhân phân phối xăng, dầu quy định. Số lợi bất hợp pháp thu được gần 300.000 đồng.

Sau đó, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty với số tiền 40 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được nêu trên.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách
Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách

VOV.VN - Bộ Công Thương đang dự thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về chi tạm ứng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách. Theo đề xuất ở lần đầu chi tạm ứng, ngân sách chi 4.000-5.000 đồng một lít xăng dầu, và các kỳ tiếp theo dựa vào điều hành của cơ quan quản lý.

Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách

Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách

VOV.VN - Bộ Công Thương đang dự thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về chi tạm ứng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách. Theo đề xuất ở lần đầu chi tạm ứng, ngân sách chi 4.000-5.000 đồng một lít xăng dầu, và các kỳ tiếp theo dựa vào điều hành của cơ quan quản lý.

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

Cao Bằng chủ động nguồn cung xăng dầu cho các dự án trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, phục vụ thi công các công trình trọng điểm trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án hạ tầng, đặc biệt là tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Cao Bằng chủ động nguồn cung xăng dầu cho các dự án trọng điểm

Cao Bằng chủ động nguồn cung xăng dầu cho các dự án trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, phục vụ thi công các công trình trọng điểm trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án hạ tầng, đặc biệt là tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp