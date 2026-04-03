Xử lý doanh nghiệp tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu

Theo đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 9 chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Thường Lạc (Đồng Tháp) kiểm tra đột xuất 1 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu của Công ty TNHH MTV Xăng Dầu HN (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp).

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm về giá bị cơ quan chức năng xử lý.

Kết quả kiểm tra, tại đây giá niêm yết bán lẻ xăng, dầu và trên các cột đo xăng dầu cao hơn giá bán lẻ xăng, dầu do thương nhân phân phối quy định. Cụ thể, niêm yết giá bán xăng RON 95-III là 25.820 đồng/lít (cao hơn 90 đồng/lít); dầu DO 0,05S-II 27.080 đồng/lít (cao hơn 90 đồng/lít).

Qua làm việc, đại diện Công ty TNHH MTV Xăng Dầu HN thừa nhận đã có hành vi vi phạm hành chính tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu không đúng thời điểm thương nhân phân phối xăng, dầu quy định. Số lợi bất hợp pháp thu được gần 300.000 đồng.

Sau đó, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty với số tiền 40 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được nêu trên.