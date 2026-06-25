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Hải quan rà soát việc nhập khẩu sản phẩm dinh dưỡng công thức Similac dành cho trẻ

Thứ Năm, 11:28, 25/06/2026
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VOV.VN - Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 17895 gửi các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình thực hiện hướng dẫn kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ nhãn hiệu Similac.

Động thái này nhằm làm cơ sở trao đổi với Bộ Y tế về việc tiếp tục hay dừng áp dụng biện pháp kiểm soát được triển khai từ năm 2022 sau cảnh báo của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn số 294, ngày 21/2/2022, đề nghị không thông quan đối với các lô hàng sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột dành cho trẻ nhỏ do hãng Abbott sản xuất tại nhà máy Abbott Nutrition’s Sturgis, bang Michigan (Mỹ), thuộc diện thu hồi.

Các sản phẩm bị cảnh báo gồm các lô có hai số đầu của mã số từ 22 đến 37, trên bao bì chứa ký hiệu K8, SH hoặc Z2 và có hạn sử dụng từ ngày 1/4/2022 trở về sau.

hai quan ra soat viec nhap khau san pham dinh duong cong thuc similac danh cho tre hinh anh 1
Rà soát, kiểm soát nhập khẩu đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ nhãn hiệu Similac

Thực hiện đề nghị của Bộ Y tế, ngày 28/2/2022, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (nay là Ban Giám sát quản lý về Hải quan) đã ban hành Công văn số 245, hướng dẫn thủ tục đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ hiệu Similac theo đúng nội dung cảnh báo.

Để có cơ sở làm việc với Bộ Y tế về việc tiếp tục hay không tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 294, Cục Hải quan đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá tình hình triển khai Công văn số 245 và tổng hợp báo cáo.

Các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu gửi báo cáo về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 28/6/2026.

Phạm Hạnh/VOV1
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