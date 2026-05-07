Truy tố 29 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

Thứ Năm, 17:53, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) đã chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu sữa so với công bố. Qua đó, Cường đã cùng đồng phạm sản xuất, tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị là 54,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra ở Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, liên quan việc sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng. Tổng số 29 bị can bị Viện Kiểm sát truy tố trong vụ án này về nhiều nhóm tội danh khác nhau. 

Bị can Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood);  Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị truy tố về ba tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

truy to 29 bi can trong vu an san xuat, buon ban hon 187.000 hop sua gia hinh anh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét các lô sữa giả.

Bị can Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị truy tố về hai tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ án, 18 người bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; hai bị can bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”; hai bị can bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; một bị can bị truy tố về tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; một người bị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, các bị can thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng các bị can trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Cơ quan truy tố xác định, Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo cắt giảm, thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu sữa so với công bố. Qua đó, Cường đã cùng đồng phạm sản xuất, tiêu thụ 426 lô sản phẩm sữa giả có giá trị là 54,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Điều tra xác định, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ
VOV.VN - Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người, liên quan vụ bé 4 tuổi bị tử vong do bạo hành.

Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh
VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Khởi tố cựu cán bộ địa chính xã lừa "chạy" sổ đỏ, chiếm đoạt 250 triệu đồng
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Bá Đoạt, cựu cán bộ địa chính xã để điều tra hành vi nhận tiền "chạy" thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

