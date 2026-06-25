Hội thảo "Doanh nghiệp Việt Nam trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại"

Hội thảo diễn ra tại TP Cần Thơ

Hội thảo được tổ chức là diễn đàn để các chuyên gia và cơ quan quản lý chia sẻ cảnh báo sớm về các nguy cơ điều tra mới đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, đúc rút bài học kinh nghiệm về kỹ năng chuẩn bị hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu. Thứ ba, củng cố mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa Cơ quan nhà nước – Hiệp hội – Doanh nghiệp và Chuyên gia pháp lý để tạo thành một "tấm khiên" vững chắc bảo vệ chuỗi giá trị nông nghiệp Việt.

Ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phát biểu khai mạc Hội thảo "Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra Phòng vệ thương mại"

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội thảo

Nông nghiệp từ lâu đã luôn được xem là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam. Những năm qua, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của chúng ta liên tục bứt phá, chinh phục nhiều thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ ngày càng gia tăng, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang phải đối mặt với sức ép vô cùng lớn.

ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của đất nước

Trong khi đó, ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của đất nước, đóng vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản của Việt Nam, khi đóng góp tới 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thuỷ sản và gần 70% sản lượng trái cây. Mặc dù đang nắm giữ nhiều thế mạnh, nhưng khu vực này đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên nước, xâm nhập mặn đến yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, khiến vùng ĐBSCL phát triển chưa tương xứng.

Nông nghiệp từ lâu đã luôn được xem là trụ đỡ của nền kinh tế Việt Nam

Với những chia sẻ của các diễn giả tại Hội thảo sẽ là nguồn thông tin quan trọng giúp các doanh nghiệp nông nghiệp tự tin vượt qua các rào cản bảo hộ, tiếp tục đưa nông sản Việt Nam vươn xa và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.