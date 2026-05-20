Thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam

Đây là loạt hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác kinh tế, thương mại và chuyển đổi số đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Một ngày sau khi Diễn đàn “Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam – Ấn Độ” tổ chức tại thành phố Noida, một diễn đàn chuyên sâu về thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp tục diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày hôm qua (19/5), nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đến hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới với Việt Nam

Theo ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Ấn Độ đã rất thành công, trong đó lãnh đạo hai nước đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt khoảng 25 tỷ USD đến năm 2030. Đây là một mục tiêu lớn rất cao, yêu cầu nỗ lực của nhiều cơ quan, bộ, ngành.

Ông Bùi Trung Thướng chia sẻ: "Thực hiện sự chỉ đạo lãnh đạo Bộ Công Thương, Thương vụ Việt Nam đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số tổ chức liên tiếp hai diễn đàn về thương mại điện tử và kinh tế số tại Noida và New Delhi. Chúng tôi nhận thấy lĩnh vực thương mại điện tử giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác. Cụ thể thương mại điện tử của Việt Nam tăng trung bình quân 25%/ năm, đạt mức gần 40 tỷ USD, trong khi thương mại điện tử của Ấn Độ đạt khoảng 125 tỷ USD và đang kỳ vọng sẽ đạt 350 tỷ USD đến năm 2030 và tốc độ tăng trưởng 30-40%/năm. Đây là một cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ hợp tác trong lĩnh vực mới thương mại điện tử".

"Qua các diễn đàn này, chúng tôi cũng mong muốn mời được những chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, để có thể chia sẻ và thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, từ đó cụ thể hóa mục tiêu 25 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã đặt ra", ông Thướng nói.

Ông Bùi Trung Thướng – Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Tại hai diễn đàn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương Việt Nam, bà Bùi Thị Thanh Hằng đã giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam cũng như các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong logistics, thanh toán số, AI và nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo bà Hằng, thương mại điện tử xuyên biên giới đang được xác định là “mặt trận tăng trưởng mới” của kinh tế số Việt Nam. Các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước gồm thời trang, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng, hàng gia dụng, nông sản và thực phẩm Việt Nam.

Hai diễn đàn đã thu hút hàng trăm đại diện từ các tổ chức và doanh nghiệp Ấn Độ tham dự. Phía Ấn Độ đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhận định Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và là một mắt xích quan trọng trong thị trường ASEAN, trong khi Ấn Độ có lợi thế về công nghệ số, phần mềm và hệ sinh thái startup. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao, trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử. Các doanh nghiệp Ấn Độ cho biết, nước này đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng số lớn nhất thế giới, với hơn 700 triệu người dùng internet và hệ sinh thái thanh toán số phát triển mạnh, đặc biệt là nền tảng UPI.

Trong khuôn khổ chương trình kết nối doanh nghiệp B2B, các doanh nghiệp hai nước cũng tập trung trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực “quick commerce” – mô hình thương mại giao hàng nhanh đang phát triển mạnh tại Ấn Độ. Nhiều doanh nghiệp logistics, nền tảng thương mại điện tử và nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phân phối hàng hóa, kho vận, xây dựng thương hiệu số và phát triển chuỗi cung ứng phục vụ thị trường.

Các bên tham gia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ; đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.