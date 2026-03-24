Không công bố thông tin, Địa ốc Tân Kỷ bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước “tuýt còi”

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (Địa chỉ trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)) bị UBCKNN phạt tiền 92.500.000 đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Không công bố thông tin, Địa ốc Tân Kỷ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “tuýt còi”

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4 năm 2023; Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4 năm 2024; Báo cáo tài chính quý 1,2,3 năm 2025; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, 2024, 2025 đã được soát xét; Thông báo mời họp và tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.