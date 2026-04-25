  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ phẩm bị thu hồi vẫn bán tràn lan: Lỗ hổng quản lý hay dấu hiệu “nhờn” luật?

Thứ Bảy, 14:03, 25/04/2026
VOV.VN - Dù đã có quyết định thu hồi và tiêu hủy từ cơ quan chức năng, nhiều sản phẩm mỹ phẩm vi phạm vẫn xuất hiện công khai trên các nền tảng trực tuyến. Thực trạng này không chỉ phơi bày khoảng trống hậu kiểm mà còn đặt ra nghi vấn về mức độ tuân thủ pháp luật của các bên liên quan.

Ngày 23/4, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành quyết định phạt Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng vì thiếu hồ sơ thông tin theo quy định, buộc thu hồi và tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm gồm nhiều thương hiệu như Shiseido, Hada Labo...

Cùng việc nộp phạt, công ty này phải rút số tiếp nhận phiếu công bố của toàn bộ lô hàng sai phạm. Danh sách mỹ phẩm bị thu hồi và tiêu hủy đợt này bao gồm kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dưỡng thể mang nhiều thương hiệu quen thuộc: Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label. Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm còn chịu hình phạt bổ sung là đình chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới trong thời hạn 6 tháng, đồng thời phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời gian quy định.

Nước hoa hồng Hatomugi the lotion moisturizing & conditioning đang được trang này rao bán trên Shopee.
Việc thiếu hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) được cơ quan chức năng xác định là lỗi vi phạm nghiêm trọng, bởi đây là tài liệu căn bản để xác định thành phần, nguồn gốc và mức độ an toàn của sản phẩm trước khi đến tay người dùng. Khi thiếu các hồ sơ này, cơ quan quản lý không thể kiểm soát được chất lượng thực tế, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe của khách hàng.

Tuy nhiên, ngày 25/4 sau 2 ngày thông tin thu hồi được công bố, theo khảo sát của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, trên các nền tảng mạng xã hội và một số sàn thương mại điện tử thì phát hiện nhiều sản phẩm trong danh mục bị thu hồi vẫn đang được rao bán. Đơn cử như các sản phẩm Rosette tẩy da chết, sữa rửa mặt giảm mụn Rosette, kem chống nắng vẫn đang được bán trên Hanachi Shop, Shopee, trên trang thegioiskinfood của Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Blue Ocean, trên trang shop.rohto của Công ty TNHH Đầu tư Thiên Ân đối tác phân phối ủy quyền của Công Ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam… kèm theo là những lời quảng cáo là sản phẩm chính hãng, được rao bán với giá vài trăm nghìn đồng một sản phẩm.

Trang shop.rohto của Công ty TNHH Đầu tư Thiên Ân vẫn rao bán sản phẩm bị thu hồi.

Hay sản phẩm sữa rửa mặt Senka perfect whip white clay nằm trong danh mục bị thu hồi vẫn đang được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee với giá 115 nghìn đồng. Tương tự các sản phẩm khác nằm trong danh mục bị thu hồi là Kem ủ tóc Shiseido Fino Premium Touch hay nước hoa hồng Hatomugi the lotion moisturizing & conditioning cũng đang được trang này rao bán ngang nhiên dù đã có thông báo thu hồi.

Thời gian qua, cơ quan quản lý liên tục yêu cầu các doanh nghiệp thu hồi hàng trăm loại mỹ phẩm do sai hồ sơ, kém chất lượng hoặc chứa thành phần cấm. Tuy nhiên, như đã đề cập, ngay cả những sản phẩm đã bị thu hồi vẫn được bày bán công khai trên mạng và các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt đây không phải lần đầu trang thương mại điện tử Shopee để lọt các sản phẩm đã bị cơ quan chức năng ra lệnh thu hồi lên sàn giao dịch. Thực tế này đặt ra nghi vấn liệu đơn vị đã thực sự nghiêm túc trong việc tuân thủ pháp luật, hay vẫn tồn tại dấu hiệu “nhờn” quy định trong khâu kiểm soát và vận hành nền tảng?

Nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, các quyết định thu hồi sẽ chỉ dừng lại trên giấy, còn sản phẩm không đảm bảo chất lượng vẫn tiếp tục đến tay người dùng. Khi đó, ranh giới giữa tuân thủ pháp luật và vi phạm trở nên mờ nhạt và nguy cơ “nhờn” luật trở nên hiện hữu. Với các nền tảng lớn như Shopee, trách nhiệm không thể dừng ở vai trò trung gian, mà phải là tuyến phòng thủ đầu tiên. Nếu không siết chặt từ gốc, người tiêu dùng sẽ tiếp tục là bên trả giá cho sự quản lý lỏng lẻo này.

 

Thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa chất cấm: “Nước đến chân” doanh nghiệp mới lên tiếng?

VOV.VN - Sự việc thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc do chứa thành phần bị cấm đang gây chấn động thị trường làm đẹp. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là sự an toàn mà là thái độ “im lặng đến phút chót” của các thương hiệu lớn khi lộ trình cấm đã được ấn định từ 2 năm trước.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: thu hồi mỹ phẩm Shiseido xử phạt Công ty BB Việt Nam danh mục mỹ phẩm bị tiêu hủy 2026 mỹ phẩm kém chất lượng trên Shopee
Cảnh báo mỹ phẩm bị thu hồi tại châu Âu, người tiêu dùng cần lưu ý
VOV.VN - Ngày 3/3, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát đi cảnh báo về nhiều sản phẩm bị thu hồi tại các thị trường quốc tế trong tháng 2/2026 do tiềm ẩn rủi ro an toàn. Trong đó, một số sản phẩm chăm sóc cá nhân bị thu hồi tại châu Âu vì chứa thành phần vi phạm quy định.

Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm vi phạm: Siết chặt hậu kiểm trên toàn quốc
VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp các quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm trên phạm vi toàn quốc do điều kiện sản xuất và không đúng hồ sơ công bố.

Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm
VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

