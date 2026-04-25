Mỹ phẩm bị thu hồi vẫn bán tràn lan: Lỗ hổng quản lý hay dấu hiệu “nhờn” luật?

Ngày 23/4, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành quyết định phạt Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam 75 triệu đồng vì thiếu hồ sơ thông tin theo quy định, buộc thu hồi và tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm gồm nhiều thương hiệu như Shiseido, Hada Labo...

Cùng việc nộp phạt, công ty này phải rút số tiếp nhận phiếu công bố của toàn bộ lô hàng sai phạm. Danh sách mỹ phẩm bị thu hồi và tiêu hủy đợt này bao gồm kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dưỡng thể mang nhiều thương hiệu quen thuộc: Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label. Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm còn chịu hình phạt bổ sung là đình chỉ tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm mới trong thời hạn 6 tháng, đồng thời phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời gian quy định.

Nước hoa hồng Hatomugi the lotion moisturizing & conditioning đang được trang này rao bán trên Shopee.

Việc thiếu hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) được cơ quan chức năng xác định là lỗi vi phạm nghiêm trọng, bởi đây là tài liệu căn bản để xác định thành phần, nguồn gốc và mức độ an toàn của sản phẩm trước khi đến tay người dùng. Khi thiếu các hồ sơ này, cơ quan quản lý không thể kiểm soát được chất lượng thực tế, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe của khách hàng.

Tuy nhiên, ngày 25/4 sau 2 ngày thông tin thu hồi được công bố, theo khảo sát của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, trên các nền tảng mạng xã hội và một số sàn thương mại điện tử thì phát hiện nhiều sản phẩm trong danh mục bị thu hồi vẫn đang được rao bán. Đơn cử như các sản phẩm Rosette tẩy da chết, sữa rửa mặt giảm mụn Rosette, kem chống nắng vẫn đang được bán trên Hanachi Shop, Shopee, trên trang thegioiskinfood của Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Blue Ocean, trên trang shop.rohto của Công ty TNHH Đầu tư Thiên Ân đối tác phân phối ủy quyền của Công Ty TNHH Rohto - Mentholatum Việt Nam… kèm theo là những lời quảng cáo là sản phẩm chính hãng, được rao bán với giá vài trăm nghìn đồng một sản phẩm.

Trang shop.rohto của Công ty TNHH Đầu tư Thiên Ân vẫn rao bán sản phẩm bị thu hồi.

Hay sản phẩm sữa rửa mặt Senka perfect whip white clay nằm trong danh mục bị thu hồi vẫn đang được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee với giá 115 nghìn đồng. Tương tự các sản phẩm khác nằm trong danh mục bị thu hồi là Kem ủ tóc Shiseido Fino Premium Touch hay nước hoa hồng Hatomugi the lotion moisturizing & conditioning cũng đang được trang này rao bán ngang nhiên dù đã có thông báo thu hồi.

Thời gian qua, cơ quan quản lý liên tục yêu cầu các doanh nghiệp thu hồi hàng trăm loại mỹ phẩm do sai hồ sơ, kém chất lượng hoặc chứa thành phần cấm. Tuy nhiên, như đã đề cập, ngay cả những sản phẩm đã bị thu hồi vẫn được bày bán công khai trên mạng và các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt đây không phải lần đầu trang thương mại điện tử Shopee để lọt các sản phẩm đã bị cơ quan chức năng ra lệnh thu hồi lên sàn giao dịch. Thực tế này đặt ra nghi vấn liệu đơn vị đã thực sự nghiêm túc trong việc tuân thủ pháp luật, hay vẫn tồn tại dấu hiệu “nhờn” quy định trong khâu kiểm soát và vận hành nền tảng?

Nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, các quyết định thu hồi sẽ chỉ dừng lại trên giấy, còn sản phẩm không đảm bảo chất lượng vẫn tiếp tục đến tay người dùng. Khi đó, ranh giới giữa tuân thủ pháp luật và vi phạm trở nên mờ nhạt và nguy cơ “nhờn” luật trở nên hiện hữu. Với các nền tảng lớn như Shopee, trách nhiệm không thể dừng ở vai trò trung gian, mà phải là tuyến phòng thủ đầu tiên. Nếu không siết chặt từ gốc, người tiêu dùng sẽ tiếp tục là bên trả giá cho sự quản lý lỏng lẻo này.