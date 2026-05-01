  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nhập khẩu vàng của Ấn Độ xuống mức thấp nhất gần 30 năm

Thứ Sáu, 15:52, 01/05/2026
VOV.VN - Lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 4 vừa qua giảm xuống chỉ còn khoảng 15 tấn – mức thấp nhất trong gần ba thập kỷ, do các ngân hàng tạm ngừng thông quan vàng vì vướng yêu cầu nộp thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp (IGST).

Tổng Thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ - ông Surendra Mehta, cho biết phần lớn vàng tinh luyện nhập khẩu vào Ấn Độ do các ngân hàng đảm nhiệm. Tuy nhiên, hoạt động này gần như đình trệ sau khi cơ quan hải quan bất ngờ yêu cầu áp thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp 3% đối với vàng nhập khẩu.

Trước đó, khi Ấn Độ triển khai cơ chế thuế hàng hóa dịch vụ tích hợp vào năm 2017, các ngân hàng nhập khẩu vàng được miễn loại thuế này. Việc phát sinh yêu cầu nộp thuế hiện nay xuất phát từ sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản chính thức của chính phủ cho phép các ngân hàng tiếp tục nhập khẩu vàng miếng. Một quan chức chính phủ Ấn Độ tiết lộ, trong tháng 4 hầu như không có lô vàng nào được các ngân hàng nhập vào, ngoại trừ một lượng nhỏ nhập qua Sàn giao dịch vàng quốc tế Ấn Độ (IIBX).

Được biết, Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới. Trong tháng 4 năm ngoái (4/2025) nước này nhập khẩu khoảng 35 tấn vàng và trung bình mỗi tháng nhập khoảng 60 tấn trong năm tài chính 2025-2026 tính đến hết tháng 3 vừa qua.

Một cửa hàng vàng tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Giới chuyên gia nhận định mức nhập khẩu chỉ khoảng 15 tấn vàng trong tháng 4 năm nay là thấp nhất trong gần 30 năm, ngoại trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 năm 2020 khiến các cửa hàng kim hoàn phải đóng cửa. Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực lên giá vàng thế giới.

Theo các nhà kinh doanh vàng tại các ngân hàng, Ấn Độ có thể chỉ chi khoảng 1,3 tỷ USD để nhập khẩu vàng trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 6 tỷ USD mỗi tháng của năm tài chính trước. Điều này diễn ra ngay cả khi người dân Ấn Độ vừa trải qua lễ Akshaya Tritiya – dịp mua vàng lớn thứ hai trong năm sau lễ Dhanteras. Nhiều ngân hàng đã nhập vàng trước lễ hội để phục vụ nhu cầu thị trường, song hiện số vàng này vẫn phải lưu kho do chưa được thông quan. Riêng lượng vàng tồn kho ước tính khoảng 8 tấn.

Theo giới quan sát, việc siết quản lý nhập khẩu vàng có thể là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ nhằm kiềm chế nhập siêu, thu hẹp thâm hụt thương mại và hỗ trợ đồng rupee – đồng tiền đang mất giá mạnh so với nhiều đồng tiền châu Á khác từ đầu năm đến nay.

Trong bối cảnh các ngân hàng giảm nhập khẩu, một số doanh nghiệp kim hoàn đã bắt đầu chuyển sang mua vàng thông qua Sàn giao dịch vàng quốc tế Ấn Độ (IIBX), dù khối lượng giao dịch hiện vẫn còn khá hạn chế.

Ấn Độ cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào vàng kỹ thuật số

VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) vừa phát đi cảnh báo chính thức về những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào sản phẩm “Vàng kỹ thuật số” - một hình thức kinh doanh đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của nhiều nhà đầu tư cá nhân tại Ấn Độ thời gian qua.

Đình Nam/New Delhi
Tag: vàng nhập khẩu Ấn Độ kim loại quý
Ấn Độ: Nhu cầu mua vàng trong dịp lễ hội giảm vì giá vàng cao
VOV.VN - Nhu cầu vàng tại Ấn Độ thấp hơn bình thường vào hôm qua trong dịp lễ hội mua vàng lớn thứ hai của nước này. Giá vàng tăng mạnh khiến người tiêu dùng giảm mua.

Ấn Độ không mua vàng để thay thế đô la Mỹ trong giao dịch quốc tế
VOV.VN - Kho dự trữ vàng đang gia tăng của Ấn Độ, bao gồm cả dự trữ do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) nắm giữ, không nhằm mục đích thay thế bất kỳ loại tiền tệ quốc tế nào. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ - Nirmala Sitharaman trước Quốc hội nước này ngày 10/2.

Hơn 5 tấn vàng và 8 tấn bạc bị kẹt ở hải quan Ấn Độ
VOV.VN - Hơn 5 tấn vàng và khoảng 8 tấn bạc nhập khẩu đang bị “mắc kẹt” ở hải quan Ấn Độ, do chưa có giấy cấp phép chính thức từ Tổng cục Ngoại thương (DGFT). Các ngân hàng Ấn Độ cũng đã phải tạm dừng các đơn đặt hàng mới để nhập khẩu vàng và bạc từ nước ngoài.

