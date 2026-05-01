Nhập khẩu vàng của Ấn Độ xuống mức thấp nhất gần 30 năm

Tổng Thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ - ông Surendra Mehta, cho biết phần lớn vàng tinh luyện nhập khẩu vào Ấn Độ do các ngân hàng đảm nhiệm. Tuy nhiên, hoạt động này gần như đình trệ sau khi cơ quan hải quan bất ngờ yêu cầu áp thuế hàng hóa và dịch vụ tích hợp 3% đối với vàng nhập khẩu.

Trước đó, khi Ấn Độ triển khai cơ chế thuế hàng hóa dịch vụ tích hợp vào năm 2017, các ngân hàng nhập khẩu vàng được miễn loại thuế này. Việc phát sinh yêu cầu nộp thuế hiện nay xuất phát từ sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản chính thức của chính phủ cho phép các ngân hàng tiếp tục nhập khẩu vàng miếng. Một quan chức chính phủ Ấn Độ tiết lộ, trong tháng 4 hầu như không có lô vàng nào được các ngân hàng nhập vào, ngoại trừ một lượng nhỏ nhập qua Sàn giao dịch vàng quốc tế Ấn Độ (IIBX).

Được biết, Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới. Trong tháng 4 năm ngoái (4/2025) nước này nhập khẩu khoảng 35 tấn vàng và trung bình mỗi tháng nhập khoảng 60 tấn trong năm tài chính 2025-2026 tính đến hết tháng 3 vừa qua.

Một cửa hàng vàng tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Giới chuyên gia nhận định mức nhập khẩu chỉ khoảng 15 tấn vàng trong tháng 4 năm nay là thấp nhất trong gần 30 năm, ngoại trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 năm 2020 khiến các cửa hàng kim hoàn phải đóng cửa. Diễn biến này có thể tạo thêm áp lực lên giá vàng thế giới.

Theo các nhà kinh doanh vàng tại các ngân hàng, Ấn Độ có thể chỉ chi khoảng 1,3 tỷ USD để nhập khẩu vàng trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 6 tỷ USD mỗi tháng của năm tài chính trước. Điều này diễn ra ngay cả khi người dân Ấn Độ vừa trải qua lễ Akshaya Tritiya – dịp mua vàng lớn thứ hai trong năm sau lễ Dhanteras. Nhiều ngân hàng đã nhập vàng trước lễ hội để phục vụ nhu cầu thị trường, song hiện số vàng này vẫn phải lưu kho do chưa được thông quan. Riêng lượng vàng tồn kho ước tính khoảng 8 tấn.

Theo giới quan sát, việc siết quản lý nhập khẩu vàng có thể là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ nhằm kiềm chế nhập siêu, thu hẹp thâm hụt thương mại và hỗ trợ đồng rupee – đồng tiền đang mất giá mạnh so với nhiều đồng tiền châu Á khác từ đầu năm đến nay.

Trong bối cảnh các ngân hàng giảm nhập khẩu, một số doanh nghiệp kim hoàn đã bắt đầu chuyển sang mua vàng thông qua Sàn giao dịch vàng quốc tế Ấn Độ (IIBX), dù khối lượng giao dịch hiện vẫn còn khá hạn chế.