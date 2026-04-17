Hơn 5 tấn vàng và 8 tấn bạc bị kẹt ở hải quan Ấn Độ

Thứ Sáu, 14:49, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 5 tấn vàng và khoảng 8 tấn bạc nhập khẩu đang bị “mắc kẹt” ở hải quan Ấn Độ, do chưa có giấy cấp phép chính thức từ Tổng cục Ngoại thương (DGFT). Các ngân hàng Ấn Độ cũng đã phải tạm dừng các đơn đặt hàng mới để nhập khẩu vàng và bạc từ nước ngoài.

Theo thông lệ, vào đầu mỗi năm tài chính, Tổng cục Ngoại thương, thuộc Bộ Công thương Ấn Độ sẽ phải ban hành danh sách các ngân hàng được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ ủy quyền nhập khẩu vàng, tức vào đầu tháng 4 này. Tuy nhiên, việc cấp phép mới vẫn chưa được công bố, trong khi quyết định trước đó đã hết hiệu lực từ ngày 31/3.

Nhiều nguồn tin cho rằng, có hơn 5 tấn vàng và khoảng 8 tấn bạc nhập khẩu đang bị tắc, chưa được thông quan. Sự chậm trễ này khiến các ngân hàng buộc phải tạm dừng các đơn hàng mới, do chưa rõ thời điểm giấy phép mới được ban hành.

Việc gián đoạn nguồn nhập khẩu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai và là thị trường bạc lớn nhất thế giới. Ấn Độ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước.

hon 5 tan vang va 8 tan bac bi ket o hai quan An Do hinh anh 1
Một cửa hàng trang sức vàng Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một số nhà giao dịch nhận định việc tạm dừng nhập khẩu có thể gây áp lực giảm giá vàng và bạc trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại và hỗ trợ đồng rupee – vốn là một trong những đồng tiền châu Á giảm giá mạnh từ đầu năm. Chính phủ Ấn Độ thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực lên cán cân thương mại và tỷ giá, trong đó có việc hạn chế nhu cầu ngoại tệ trên thị trường.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng của Ấn Độ trong năm 2025 đã giảm xuống còn 710,9 tấn – mức thấp nhất trong 5 năm. Trong bối cảnh đó, lượng tồn kho từ các đợt nhập khẩu trước đang dần cạn kiệt. Ông Surendra Mehta, thư ký Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ, cho rằng cần sớm làm rõ chính sách để khôi phục hoạt động nhập khẩu. Ông cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài, nguồn cung sẽ thiếu hụt và giá vàng có thể tăng sau lễ Akshaya Tritiya – một trong những dịp mua vàng lớn nhất trong năm.

Một số ý kiến trong ngành cho rằng căng thẳng liên quan đến Iran đã đẩy giá năng lượng và phân bón tăng cao, làm gia tăng hóa đơn nhập khẩu của Ấn Độ. Điều này có thể là lý do khiến chính phủ tạm thời kiểm soát chặt hoạt động nhập khẩu vàng và bạc nhằm hạn chế thâm hụt thương mại.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Trung Quốc vượt Mỹ, trở lại là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ
VOV.VN - Số liệu mới nhất do Chính phủ Ấn Độ công bố mới đây cho thấy Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong năm tài khóa 2025-2026, trong bối cảnh kim ngạch song phương tăng mạnh nhưng thâm hụt tiếp tục nới rộng.

Hai máy bay chở khách va chạm trên đường băng ở Ấn Độ
VOV.VN - Ngày 16/4, tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi, Ấn Độ đã xảy ra một vụ va chạm dưới mặt đất giữa hai máy bay chở khách, gây hư hại và buộc 2 máy bay tạm ngừng hoạt động. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ việc.

