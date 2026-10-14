Nông dân Hòa An livestream bán hàng, đưa đặc sản Cao Bằng vươn xa

Từ hạt nếp nương, bánh khảo đến rau xanh, trứng, gà, nông sản địa phương của xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng qua livestream tại phiên chợ

Khi người nông dân trở thành streamer

Sáng 14/10, Hội Nông dân phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng tổ chức Phiên chợ nông sản số năm 2026. 26 gian hàng đến từ các xóm trưng bày nông sản, đặc sản địa phương như rau màu, trứng, gà, cốm, gạo nếp nương, bánh chưng, bánh khảo. Điểm mới đáng chú ý của phiên chợ này là người bán giới thiệu các sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng qua livestream, khách hàng có thể đặt mua từ xa và nhận hàng đúng với đơn mình đã đặt.

Mức doanh thu tại phiên chợ phản ánh kết quả tích cực bước đầu từ phương thức bán hàng mới trên không gian số, tăng sự kết nối không giới hạn về khoảng cách địa lý giữa người bán và người mua

Thay vì chỉ chờ người mua tại điểm bán, bà con chủ động giới thiệu nguyên liệu, cách làm và hương vị của sản phẩm. Theo thống kê sơ bộ tại phiên chợ, doanh thu của 26 gian hàng đạt gần 100 triệu đồng chỉ sau vài giờ. Mức doanh thu trên đã phản ánh kết quả tích cực bước đầu từ phương thức bán hàng mới trên không gian số, tăng sự kết nối không giới hạn về khoảng cách địa lý giữa người bán và người mua.

Chị Nông Thị Điệp, xóm Tân Hồng, xã Hòa An cho biết, việc bán hàng trực tuyến giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng ở xa.“Gian hàng chúng tôi mang đến những đặc sản mang đậm hương vị núi rừng Cao Bằng như bánh khảo, bánh chưng, bánh do đều là những món được làm từ hạt nếp quê hương. Chúng tôi bán hàng online và không dùng tiền mặt, do vậy mọi quý khách từ xa có thể đặt hàng và thanh toán chỉ bằng 1 cú chạm nhẹ trên điện thoại là đã có thể mang đặc sản Cao Bằng tới với tất cả mọi người. Với những người nông dân như chúng tôi, mong muốn kỷ nguyên số không chỉ dành riêng cho hộ kinh doanh lớn mà tất cả người dân, mỗi hộ gia đình đều có thể tiếp cận để mang đặc sản quê hương vươn xa hơn, thuận tiện trong giao dịch hàng hóa, an toàn, nhanh chóng, văn minh."- chị Nông Thị Điệp chia sẻ.

Phiên chợ là minh chứng cho nỗ lực đưa công nghệ số vào quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản ngay từ cơ sở, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Đưa nông sản địa phương vươn xa

Tại các gian hàng, đại diện chính quyền và các hội, đoàn thể cùng bà con giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ thao tác livestream và giao dịch trực tuyến. Cách làm này giúp người dân thực hành ngay trên sản phẩm của mình. Tuy nhiên, một phiên chợ mới tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng; để bán hàng ổn định, nông sản cần có chất lượng đồng đều, thông tin rõ ràng và nguồn cung đáp ứng được đơn đặt hàng.

Tại các gian hàng, đại diện chính quyền và các hội, đoàn thể cùng bà con giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ thao tác livestream và giao dịch trực tuyến

Bà Đàm Thị Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An phấn khởi khi nhiều gian hàng bán được phần lớn hàng hóa trong phiên chợ và cho biết thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm:

“Mục tiêu chúng tôi khi tổ chức những gian hàng số là mong muốn đưa những ứng dụng về công nghệ số không chỉ vào sản xuất, mà còn giúp bà con quảng bá, giới thiệu, kết nối để du khách gần xa biết đến hình ảnh Hòa An. Đồng thời tạo kỹ năng số cho người dân, không chỉ biết trồng trọt mà còn biết ứng dụng trong quảng bá nông sản. Lâu nay bà con cơ bản là đem hàng ra chợ, nhưng khi đưa lên nền tảng số, nhiều người đã biết đến hơn. Khi đến các gian hàng thì cơ bản khách hàng đều đã đặt hết, đặc biệt trên các livestream nên bà con ai cũng phấn khởi.”- bà Đàm Thị Minh khẳng định.

Để kênh bán hàng trực tuyến phát huy hiệu quả lâu dài, việc quảng bá cần đi cùng chất lượng ổn định, thông tin sản phẩm chính xác và khả năng giao hàng

Phiên chợ là minh chứng cho nỗ lực đưa công nghệ số vào quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản ngay từ cơ sở, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để kênh bán hàng trực tuyến phát huy hiệu quả lâu dài, việc quảng bá cần đi cùng chất lượng ổn định, thông tin sản phẩm chính xác và khả năng giao hàng. Khi những điều kiện đó được đáp ứng, người nông dân sẽ có thêm cách tiếp cận thị trường, còn sản vật quê hương có cơ hội đến với nhiều khách hàng hơn.