Phạt hơn 5 tỷ đồng hàng giả, chợ Bến Thành là 'điểm nóng'

Tại buổi họp báo, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM thông tin chi tiết về công tác chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm, bao gồm: giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, điện thoại di động... với tổng giá trị hơn 10,1 tỷ đồng; xử phạt hơn 5,1 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Chỉ tính riêng đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 20/5, toàn thành phố đã phát hiện 138 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 7.200 sản phẩm trị giá trên 4,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 86 vụ với số tiền hơn 831 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật và chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.

Riêng tại chợ Bến Thành và Saigon Square, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 71 vụ, tạm giữ 1.574 sản phẩm giả mạo, với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng và xử phạt 307 triệu đồng. Trong đợt cao điểm tháng 5, hai điểm này ghi nhận thêm 8 vụ vi phạm, thu giữ 213 sản phẩm, phạt hơn 56 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp như tăng cường kiểm tra ngoài giờ, ngày nghỉ; bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh, kiểm tra và xử lý đột xuất. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng, nổi cộm như chợ Bến Thành, Saigon Square...