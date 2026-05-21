中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phạt hơn 5 tỷ đồng hàng giả, chợ Bến Thành là 'điểm nóng'

Thứ Năm, 17:22, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/5, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay đã xử lý 882 vụ kinh doanh hàng giả, thu giữ hơn 77.100 sản phẩm trị giá trên 10,1 tỷ đồng. Hai vụ việc đã bị chuyển cơ quan điều tra.

Tại buổi họp báo, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM thông tin chi tiết về công tác chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm, bao gồm: giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, điện thoại di động... với tổng giá trị hơn 10,1 tỷ đồng; xử phạt hơn 5,1 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Chỉ tính riêng đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 20/5, toàn thành phố đã phát hiện 138 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 7.200 sản phẩm trị giá trên 4,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 86 vụ với số tiền hơn 831 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật và chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.

Riêng tại chợ Bến Thành và Saigon Square, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 71 vụ, tạm giữ 1.574 sản phẩm giả mạo, với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng và xử phạt 307 triệu đồng. Trong đợt cao điểm tháng 5, hai điểm này ghi nhận thêm 8 vụ vi phạm, thu giữ 213 sản phẩm, phạt hơn 56 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ. 

phat hon 5 ty dong hang gia, cho ben thanh la diem nong hinh anh 1
Hàng ngàn sản phẩm tại chợ Bến Thành, Saigon Square bị xử phạt vì vi phạm hàng giả 

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp như tăng cường kiểm tra ngoài giờ, ngày nghỉ; bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh, kiểm tra và xử lý đột xuất. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng, nổi cộm như chợ Bến Thành, Saigon Square... 

cong_an.jpg

Phát hiện kho hàng chứa mỹ phẩm nghi giả mạo thương hiệu

VOV.VN - Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ buôn bán mỹ phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được tiêu thụ thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: Chi cục quản lý thị trường TP.HCM TP.HCM hàng giả chợ Bến Thành
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công
Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công

VOV.VN - Công an Quảng Ninh vừa triệt phá xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bán trên mạng, thu giữ hơn 11.500 sản phẩm giả. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công

Nóng 24h ngày 23/1: triệt phá xưởng mỹ phẩm giả đội lốt gia công

VOV.VN - Công an Quảng Ninh vừa triệt phá xưởng sản xuất mỹ phẩm giả bán trên mạng, thu giữ hơn 11.500 sản phẩm giả. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng
Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng

VOV.VN - Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định 3 người liên quan trong đường dây và thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất.

Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng

Triệt phá đường dây mua bán hàng chục tấn mỹ phẩm giả qua mạng

VOV.VN - Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định 3 người liên quan trong đường dây và thu giữ hơn 25 tấn mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua
Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình
Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” với tang vật trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” với tang vật trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn
Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn

VOV.VN - Sau thông tin cơ quan công an triệt phá đường dây tiêu thụ mỹ phẩm giả với khối lượng lớn, phóng viên VOV.VN đã liên hệ với sàn thương mại điện tử liên quan và cơ quan quản lý để ghi nhận phản hồi chính thức.

Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn

Vụ 25 tấn mỹ phẩm giả bị thu giữ: Bộ Công Thương siết quản lý các sàn

VOV.VN - Sau thông tin cơ quan công an triệt phá đường dây tiêu thụ mỹ phẩm giả với khối lượng lớn, phóng viên VOV.VN đã liên hệ với sàn thương mại điện tử liên quan và cơ quan quản lý để ghi nhận phản hồi chính thức.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá