Quản lý thị trường thu giữ gần 500 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu thời trang quốc tế

Thứ Bảy, 18:00, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả nhãn hiệu tại Hà Nội.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 8/5 đã tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Phan Thị Hiền tại số 102 phố Nhổn, TDP số 15, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 464 sản phẩm thời trang các loại gồm giày, dép, túi xách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất… mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như NIKE, ADIDAS, GUCCI, LOUIS VUITTON, BURBERRY, DIOR, HERMES, PUMA, LACOSTE và DOLCE&GABBANA.

quan ly thi truong thu giu gan 500 san pham nghi gia nhan hieu thoi trang quoc te hinh anh 1
Các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bị kiểm tra, tạm giữ tại cơ sở kinh doanh

Lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ đều chưa qua sử dụng, có tổng giá trị theo giá niêm yết tại cửa hàng hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hình ảnh và thông tin sản phẩm đã được gửi tới đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan để phục vụ công tác giám định, xác định hàng thật – hàng giả.

Việc đẩy mạnh kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm nhằm triển khai có hiệu quả Công điện hỏa tốc số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Quyết định số 1098 ngày 8/5/2026 của Bộ Công Thương về Cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

quan ly thi truong thu giu gan 500 san pham nghi gia nhan hieu thoi trang quoc te hinh anh 2
Lực lượng QLTT thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trước đó, ngày 7/5/2026, Cục TTTN cũng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh PHAM LUXU tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội, phát hiện 140 sản phẩm mang nhãn hiệu BURBERRY và GUCCI có dấu hiệu giả mạo, với tổng trị giá hàng hóa gần 100 triệu đồng.

Hiện Cục TTTN đang tiếp tục tăng cường rà soát địa bàn, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt đối với nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm và các mặt hàng có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cao.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: quản lý thị trường chất lượng hàng hóa hàng giả hàng nhái
Triệt phá đường dây sản xuất gạo giả nhãn hiệu số lượng lớn tại Hà Tĩnh
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Hùng, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh khi đối tượng này đang thực hiện hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May.

Phát hiện 200 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu ở Đà Nẵng
VOV.VN - Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phát hiện gần 200 túi xách giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan kinh doanh hàng giả tại phường Hội An.

