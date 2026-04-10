中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng phát hiện gần 300 túi xách giả các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermès, Fendi

Thứ Sáu, 11:20, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra đột xuất 7 cơ sở kinh doanh tại phường Sơn Trà và phường Hội An có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng giả phục vụ khách du lịch.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng gồm: 295 túi xách giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermès, Fendi; 27 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu Nike. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 180 triệu đồng. 

Các Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật; hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Sơn Trà và phường Hội An có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng giả

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đặc biệt đối với các mặt hàng thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

 Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn túi xách, giày thể thao giả mạo nhãn hiệu 

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn cũng phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến việc kinh doanh các thương hiệu sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường mua sắm minh bạch an toàn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng".

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng hàng giả
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế
Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế

VOV.VN - Với chủ đề “Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động được 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế

Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế

VOV.VN - Với chủ đề “Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng nhân đạo năm 2026 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5. Hội Chữ thập đỏ thành phố đặt mục tiêu vận động được 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Bảo hiểm y tế toàn dân ở Đà Nẵng đạt gần 94%
Bảo hiểm y tế toàn dân ở Đà Nẵng đạt gần 94%

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 94%.

Bảo hiểm y tế toàn dân ở Đà Nẵng đạt gần 94%

Bảo hiểm y tế toàn dân ở Đà Nẵng đạt gần 94%

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 2,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 94%.

Tôm nuôi được mùa, mất giá, nông dân Đà Nẵng giảm lãi
Tôm nuôi được mùa, mất giá, nông dân Đà Nẵng giảm lãi

VOV.VN - Năm nay, thời tiết thuận lợi nên người nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng ven biển, bãi ngang thành phố Đà Nẵng được mùa. Tuy nhiên, giá tôm đang giảm mạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi.

Tôm nuôi được mùa, mất giá, nông dân Đà Nẵng giảm lãi

Tôm nuôi được mùa, mất giá, nông dân Đà Nẵng giảm lãi

VOV.VN - Năm nay, thời tiết thuận lợi nên người nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng ven biển, bãi ngang thành phố Đà Nẵng được mùa. Tuy nhiên, giá tôm đang giảm mạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nuôi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục