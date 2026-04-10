Đà Nẵng phát hiện gần 300 túi xách giả các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermès, Fendi

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng gồm: 295 túi xách giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Chanel, Hermès, Fendi; 27 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu Nike. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 180 triệu đồng.

Các Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật; hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Sơn Trà và phường Hội An có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng giả

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đặc biệt đối với các mặt hàng thời trang mang nhãn hiệu nổi tiếng, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn túi xách, giày thể thao giả mạo nhãn hiệu

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn cũng phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến việc kinh doanh các thương hiệu sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường mua sắm minh bạch an toàn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng".