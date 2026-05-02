Sử dụng xăng sinh học E10 trước giờ “G”: Lo tỷ lệ Ethanol hao hụt khi lưu trữ

Thứ Bảy, 06:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi bảo lưu trữ và quản lâu, lượng Ethanol trong xăng sinh học E10 có thể không đạt tỷ lệ 10% mà giảm xuống còn 8% hoặc 9%, rất dễ bị kết luận là không đủ chất lượng và có khả năng bị xử phạt.

Tại dự thảo sửa đổi một số điều tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Theo đó, từ ngày 30/4/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Sớm hoàn tất chuyển đổi

Hiện nay, cả nước đã có 12/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học. Trong đó có 3/12 thương nhân đã được Bộ KH&CN cấp giấy phép pha chế, phối trộn xăng sinh học E10; 9/12 thương nhân đủ vốn và đang xin thủ tục cấp phép pha chế, phối trộn.

Xăng sinh học E10 được bán rộng rãi trên cả nước từ ngày 30/4/2026

Thông tin về tiến độ chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội - ông Hoàng Văn Bình cho biết, căn cứ vào kế hoạch tạo nguồn xăng E10RON95-III của Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex) về các tổng kho trực thuộc, công ty chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III.

Theo đó, Petrolimex Hà Nội phê duyệt phương án triển khai thực hiện quy hoạch sức chứa kinh doanh xăng E10RON95-III, E10CLC của Tổng kho Petrolimex Đức Giang. Đồng thời có chỉ đạo sau về phương án xử lý đối với lượng tồn cuối tại bể của các mặt hàng chuyển đổi.

Đối với phương án tiếp nhận xăng E10 tại kho xăng dầu Đỗ Xá của Tổng kho Petrolimex Nam Hà Nội, dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III. Các tổng kho triển khai xuất bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

“Việc triển khai bán xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty, thực hiện theo nguyên tắc: Nếu các cửa hàng đang kinh doanh xăng RON95-III sẽ chuyển toàn bộ bể chứa, vòi bơm sang kinh doanh xăng E10RON95-III (Công nghệ vòi, bể không thay đổi). Các cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh xăng RON95-V sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10 chất lượng cao, khi tập đoàn xăng dầu đảm bảo được nguồn. Dự kiến thời gian chuyển đổi được thực hiện từ ngày 30/4 - 10/5/2026”, ông Bình cho biết.

Theo lãnh đạo Petrolimex Hà Nội, để đảm bảo việc thực hiện bán xăng E10 đúng thời điểm, công ty bám sát kế hoạch tạo nguồn xăng E10RON95-III, triển khai tới các phòng nghiệp vụ có liên quan, các tổng kho đảm bảo quá trình chuyển đổi được an toàn, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch của tập đoàn xăng dầu. Đồng thời, có thông báo tới khách hàng kế hoạch kinh doanh mặt hàng xăng E10RON95-III và tiến độ dừng kinh doanh xăng 95-III của công ty, cũng như tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi mặt hàng.

Tỷ lệ dung sai Ethanol được phép

Việc chuyển đổi sớm xăng sinh học E10 góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng tự chủ năng lượng quốc gia. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do tác động xung đột Trung Đông.

Tuy nhiên, đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, vẫn còn một số lo ngại về vấn đề lưu trữ và bảo quản đối với mặt hàng này. Do xăng E10 có đặc tính ngậm nước, lại dễ bị hao hụt và tách lớp nếu bảo quản lâu, khi đó lượng Ethanol trong xăng E10 có thể không đạt tỷ lệ 10% mà giảm xuống còn 8% hoặc 9%, rất dễ bị kết luận là không đủ chất lượng và cơ quan chức năng có khả năng xử phạt khi kiểm tra.

Do đó, một số DN kiến nghị các cơ quan quản lý về khoa học công nghệ, cần sớm có quy định rõ ràng về tỷ lệ dung sai Ethanol cho phép đối với xăng sinh học E10, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các DN khi kinh doanh mặt hàng này.

Cần có những cơ chế ưu đãi đủ mạnh, đủ dài và mang tính đột phá nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào xăng sinh học

Xăng sinh học có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu năng lượng của Việt Nam. Để ngành này phát triển đúng tiềm năng, Chuyên gia kinh tế - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cho rằng, cần có những cơ chế ưu đãi đủ mạnh, đủ dài và mang tính đột phá nhằm thu hút nguồn lực đầu tư.

Đơn cử như việc tạo thêm động lực cho nhà đầu tư tham gia thị trường xăng sinh học, cần xem xét áp dụng mức thuế ưu đãi cao hơn, thậm chí miễn thuế trong giai đoạn đầu (trong khoảng 5 năm), sau đó giảm 50% trong 5 năm tiếp theo đối với các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập DN.

Bên cạnh đó, Nhà nước có thể áp dụng các hình thức hỗ trợ như ưu đãi lãi suất, hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu, hoặc thậm chí trợ giá trong những giai đoạn cần thiết. Đây là những công cụ rất quan trọng để giảm rủi ro cho DN đầu tư xăng sinh học trong giai đoạn đầu.

“Việc tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận đất đai, phát triển hạ tầng sản xuất và phân phối sẽ giúp giảm chi phí đáng kể, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của nhiên liệu sinh học. Cùng với đó, cần phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, từ sản xuất nguyên liệu, thiết bị, vận chuyển đến lưu trữ,…là những yếu tố nền tảng để ngành nhiên liệu sinh học phát triển bền vững”, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng lưu ý.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: kinh doanh xăng sinh học lưu trữ bảo quản xăng e10 bán xăng e10 trên toàn quốc
Nhiều cửa hàng xăng dầu chưa triển khai bán xăng sinh học E10
VOV.VN - Theo lộ trình đưa xăng sinh học E10 vào lưu hành, đến cuối tháng 4/2026, các doanh nghiệp phải đưa xăng E10 vào bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM vẫn chưa triển khai bán trong khi nhiều người tiêu dùng sẵn sàng dùng nếu giá hợp lý.

Doanh nghiệp Việt có đáp ứng được nhu cầu bán xăng sinh học E10 trước giờ "G"?
VOV.VN - Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, với tổng công suất pha chế khoảng 965.000 m³ mỗi tháng, hệ thống doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước khi loại nhiên liệu này chính thức được đưa ra thị trường trong tháng 4 tới.

Căng thẳng nguồn cung xăng dầu, đề xuất sớm đưa xăng sinh học ra thị trường
VOV.VN - Phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống để chủ động nguồn xăng sinh học là giải pháp quan trọng, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới luôn tiềm ẩn nhiều bất ổn. 

