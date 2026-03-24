Thao túng cổ phiếu ST8, 1 cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, 18 người liên đới bị xử lý

Thứ Ba, 12:42, 24/03/2026
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Tập đoàn ST8 (mã Ck: ST8).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với ông Hồ Đắc Sơn (địa chỉ: 65 Đường 47, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền 1.500.000.000 đồng do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Trong khoảng thời gian từ ngày 2/1/2024 đến ngày 22/3/2024, ông Hồ Đắc Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu ST8, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 5 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Hồ Đắc Sơn cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch 2 năm (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Hồ Đắc Sơn, bao gồm: cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3/2026; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 cá nhân, bao gồm: ông Bùi Đức Huy (địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), ông Lìu Đăng Khoa (địa chỉ: 250 Trịnh Đình Trọng, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), bà Lê Thị Như Ý (địa chỉ: Ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ, An Giang), ông Nguyễn Bá Toàn (địa chỉ: Thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng), ông Nguyễn Hưng Phát (địa chỉ: Khu phố An Lạc Đông 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Gia Lai), ông Cai Hoàng Nghĩa (địa chỉ: Tổ 2 Khu Phố 7, Phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), ông Chu Hồng Lâm (địa chỉ: Thôn 3, xã Kbang, tỉnh Gia Lai), ông Trần Hoàng Gia (địa chỉ: 29/15 Bùi Thị Xuân, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai), ông Trần Quốc Thịnh (địa chỉ: Thôn KĐ Rô 1, xã Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk), ông Nguyễn Văn Dang (địa chỉ: Tổ 12, Ấp Tân Dông, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh), ông Chu Văn Kiên (địa chỉ: xã Kbang, tỉnh Gia Lai), ông Đàm Xuân Tiến (địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Sơn Lang, tỉnh Gia Lai), bà Trịnh Thị Thanh Truyền (địa chỉ: 65 Đường 47, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), bà Võ Triều Vi (địa chỉ: Thôn Phổ Trung, Xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), ông Đoàn Bảo Thuận (địa chỉ: Thôn Long Mỹ, Bình Long, tỉnh Quảng Ngãi), bà Hoàng Thị Huyền Vân (địa chỉ: TDP Hợp Thành 3, Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), bà Hoàng Thị Quỳnh Da (địa chỉ: Hợp thành 1, Phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), ông Huỳnh Kông Dũng (địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, xã KBang, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 9 tháng đối với 18 cá nhân trên do có hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán (18 cá nhân đã cho ông Hồ Đắc Sơn mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 2/1/2024 đến ngày 22/3/2024 đối với cổ phiếu ST8).

Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định 18 cá nhân có số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Đồng thời, UBCKNN cũng áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 18 cá nhân nêu trên. 18 cá nhân này bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/3/2026.

Diệp Diệp/VOV.VN
Tag: Thao túng cổ phiếu Thao túng cổ phiếu ST8 cổ phiếu ST8 xử phạt vi phạm hành chính thao túng thị trường chứng khoán
Thao túng cổ phiếu PPT, 2 cá nhân bị xử phạt 3 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan hành vi thao túng cổ phiếu PPT của Công ty cổ phần Petro Times.

Chủ thương hiệu sữa Kun bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
VOV.VN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof. Tổng số tiền phạt là 185.000.000 đồng.

"Ém thông tin", Công ty Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội bị xử phạt
VOV.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội.

