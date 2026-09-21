Thị trường bánh Trung thu: Cuộc đua bao bì, hương vị, nhưng còn nỗi lo chất lượng

Cuộc đua bao bì, hương vị độc lạ

Năm nay thị trường bánh trung thu xuất hiện nhiều dòng bánh với nhiều hương vị mới lạ. Bên cạnh cuộc đua về hương vị cũng tạo ra nhiều phân khúc giá đa dạng. Các dòng bánh handmade, bánh dẻo nhiều trứng hoặc nhân hiện đại như trà ô long, lava phô mai, tiramisu... đang rất được lòng giới trẻ và các hộ gia đình nhờ tiêu chí ít ngọt, hợp khẩu vị lành mạnh.

Thay vì chuộng các hộp quà sản xuất hàng loạt như trước, năm nay các thương hiệu đang chuyển dịch sang hình thức đặt thiết kế độc quyền nhằm tạo dấu ấn cá nhân riêng biệt khi tiếp cận khách hàng. Sức hút này không chỉ đến từ các tập đoàn lớn hay hệ thống khách sạn quen thuộc, mà còn lan rộng sang các nhóm khách hàng mới nổi như các nhà sáng tạo nội dung (KOL/KOC) và chuỗi cửa hàng F&B.

Bên cạnh đó, nhiều nhãn hàng bánh kẹo và cà phê đã mạnh tay cho ra mắt các bộ sưu tập giới hạn phục vụ riêng mùa rằm tháng Tám. Nhờ đầu tư công phu vào khâu bao bì, mỹ thuật cùng các vật phẩm đi kèm như túi đựng hay chén trà sang trọng, các hộp quà này có mức giá đắt đỏ hơn thị trường chung nhưng vẫn cực kỳ được săn đón để làm quà biếu.

Song song với đó, thị trường trực tuyến cũng chứng kiến sự bùng nổ của phân khúc giá cao nhờ cuộc đua sáng tạo hương vị. Những dòng sản phẩm độc đáo như bánh dẻo nhiều lòng đỏ trứng hay nhân kem trứng dù sở hữu mức giá đắt đỏ hơn hẳn bánh truyền thống, vẫn dễ dàng tạo nên cơn sốt nhờ sức hút lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù có mức giá cao hơn hẳn dòng truyền thống, dao động từ 200.000 đến 250.000 đồng mỗi chiếc những sản phẩm này vẫn thu hút lượng lớn người mua nhờ khả năng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Có thể nói, thị trường bánh Trung thu năm nay không còn xoay quanh câu chuyện giá cả hay thương hiệu lâu năm thuần túy, mà đã chuyển dịch thành cuộc đua về sự sáng tạo hương vị, bao bì cá nhân hóa và năng lực thích ứng trên không gian mạng.

Nỗi lo khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng

Khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm, việc mua sắm qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử bùng nổ với vô vàn mẫu mã, từ thương hiệu lớn, bánh nhập khẩu đến bánh handmade “nhà làm”.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của kênh online cũng đi kèm với bài toán quản lý. Việc mua sắm phụ thuộc hoàn toàn vào hình ảnh, video và lời quảng cáo khiến người mua khó kiểm chứng nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản hay chất lượng thực tế của sản phẩm.

Chỉ bằng vài từ khóa tìm kiếm “bánh Trung thu” trên các nền tảng mạng xã hội, người mua đã có thể dễ dàng tiếp cận vô vàn lựa chọn phong phú về kiểu dáng và giá thành. Từ các nhãn hàng tên tuổi lâu năm, sản phẩm nhập khẩu cao cấp cho đến dòng bánh thủ công “nhà làm” đầy mới lạ, toàn bộ quá trình chọn mua và giao dịch giờ đây diễn ra vô cùng nhanh chóng chỉ với vài cú chạm đơn giản trên màn hình điện thoại.

Sự tiện lợi này giúp các cơ sở sản xuất mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả, đồng thời mang lại cho người tiêu dùng sự thoải mái trong việc so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, đằng sau sự tấp nập của giao dịch trực tuyến ấy lại tiềm ẩn không ít thách thức về khâu kiểm soát chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng: “Những lời giới thiệu như “bánh nhà làm thủ công”, “nguyên liệu cao cấp”, “cam kết không hóa chất” hay “hàng ngoại nhập” rất dễ thu hút người mua. Tuy nhiên, những lời rao bán đó không thể thay thế cho các thông tin quan trọng như đơn vị sản xuất là ai, nguồn gốc hàng hóa ở đâu, thành phần gồm những gì, hạn sử dụng đến bao giờ và cần bảo quản như thế nào”.

Các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về việc khó kiểm soát nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm bán qua mạng. Khác với việc mua trực tiếp, người tiêu dùng online chủ yếu quyết định dựa trên hình ảnh, video hay lời quảng cáo mà thiếu điều kiện kiểm chứng nguyên liệu, quy trình sản xuất hay cách thức bảo quản trước khi sản phẩm đến tay, tạo kẽ hở cho hàng trôi nổi, hàng không rõ nhãn phụ tiếng Việt hoặc hàng giả len lỏi tiêu thụ.