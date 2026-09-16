Đắk Lắk kiểm soát chặt chẽ thị trường bánh Trung thu

Để bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao trách nhiệm trong từng sản phẩm đưa ra thị trường.

Những ngày này, dọc các tuyến phố, đường trục chính tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều cửa hàng, ki-ốt kinh doanh bánh Trung thu và đèn lồng đã nhộn nhịp. Anh Nguyễn Văn Tần, chủ một ki-ốt trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, cho biết đã kinh doanh mặt hàng này gần 20 năm qua. Năm nay, anh dự kiến đưa ra thị trường khoảng 10.000 bánh Trung thu cùng hàng trăm đèn lồng các loại. Theo anh Tần, toàn bộ sản phẩm đều được nhập từ các cơ sở sản xuất, thương hiệu uy tín.

Lực lượng liên ngành tỉnh Đắk Lắk kiểm tra điều kiện kinh doanh tại một cơ sở sản xuất bánh trung thu tại phường Buôn Ma Thuột.

“Làm ki-ốt ở đây, mình thực hiện đầy đủ các thủ tục, từ đăng ký thuê chỗ tại phường Buôn Ma Thuột với danh tính người bán, vị trí đặt quầy; giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và đóng thuế đầy đủ. Ví dụ, về hóa đơn đầu vào, khi mình nhập một đơn bánh 100 triệu đồng thì họ phải xuất đúng, đủ số hàng trùng với hoá đơn, không thể thiếu được. Hạn sử dụng của bánh cũng phải mới, đủ điều kiện bán hàng, chứ không phải bánh cũ", anh Tần nói.

Kiểm tra quy trình làm bánh trung thu.

Cùng với khâu kinh doanh, các cơ sở sản xuất cũng phải kiểm soát chặt từ nguyên liệu đến thành phẩm. Anh Lương Sương Hoàng, Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất bánh Trung thu tại phường Buôn Ma Thuột, cho biết đơn vị dự kiến cung cấp khoảng 40.000 bánh cho thị trường trong tỉnh. Doanh nghiệp yêu cầu nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ; đồng thời kiểm soát từng công đoạn sản xuất, đóng gói và kiểm nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

“Chúng tôi nhập nguyên liệu đã qua công bố đã được kiểm định và phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, đến từ các đối tác lâu năm. Tiếp đến, chúng tôi sẽ kiểm soát chất lượng sản phẩm từ quy trình sản xuất, làm nhân bánh, trộn bột, nướng bánh cũng như đóng gói, đóng hộp. Hằng năm, chúng tôi đều có đợt kiểm nghiệm hàng mẫu, lưu kho rồi mới đưa ra thị trường, xuất bán cho khách hàng", anh Hoàng thông tin.

Bánh trung thu được sản xuất tại một cơ sở ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Việc chủ động tuân thủ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh là yêu cầu quan trọng, bởi trách nhiệm bảo đảm an toàn không chỉ thuộc về lực lượng kiểm tra mà trước hết thuộc về chính cơ sở đưa sản phẩm ra thị trường. Ông Nguyễn Thái Vinh, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang triển khai đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu trên toàn tỉnh. Nội dung tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

“Về bánh Trung thu, chúng tôi tập trung kiểm tra nhãn mác cũng như xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa, ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm", ông Vinh chỉ rõ.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại tiệm tạp hoá.

Thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Đắk Lắk, Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp Chi cục Quản lý thị trường và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoạt động kiểm tra được mở rộng tới các cơ sở làm bánh thủ công, sản xuất tại nhà và các kênh kinh doanh trên môi trường mạng. Đây cũng là nội dung được tỉnh Đắk Lắk xác định trong kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Trung thu năm nay.

Ông Trần Quang Hưng, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo liên ngành chúng tôi tập trung rà soát, kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất bánh Trung thu (sản phẩm handmade, làm thủ công) tại nhà và quản lý chặt chẽ các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử shopee, lazada... Để làm sao các sản phẩm bánh Trung thu trong dịp này đến tay người tiêu dùng là sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng bảo đảm".