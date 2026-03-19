Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

Trong phiên giao dịch 18/3 (giờ Mỹ), chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell tuyên bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD. Thị trường chứng khoán đóng cửa phiên gần mức thấp nhất trong phiên, trong khi giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 18/3

Cụ thể, Chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial Average giảm 769 điểm, tương đương 1,6%, sau khi ông Powell nói rằng nền kinh tế Mỹ đang trải qua "một cú sốc năng lượng với quy mô và thời gian nhất định". Chủ tịch FED cũng mô tả lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ là "đáng thất vọng", khiến khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2026 trở nên ít khả thi hơn.

Kết thúc phiên 18/3, chỉ số S&P 500 giảm 1,36% xuống 6.624,70 điểm - mức thấp nhất trong gần 4 tháng, nâng mức giảm từ đầu năm lên khoảng 3%. Chỉ số Nasdaq giảm 1,46% xuống 22.152,42 điểm.

Cuộc họp vừa kết thúc này có thể là sự kiện áp chót của ông Powell trên cương vị Chủ tịch FED, mặc dù có jhar năng ông sẽ tiếp tục tại vị lâu hơn dự kiến ​​nếu người kế nhiệm chưa được xác định.

Trước cuộc họp báo của ông Powell, các quan chức FED đã bỏ phiếu với tỷ lệ 11-1 để giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang chuẩn trong khoảng từ 3,5% đến 3,75%. Đây là cuộc họp thứ hai liên tiếp không có sự thay đổi nào.

Căng thẳng ở Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh và đe dọa làm gia tăng lạm phát. Câu hỏi đặt ra là khi nào FED sẽ cắt giảm lãi suất, liệu họ có thể tiếp tục trấn an thị trường rằng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất hay không.

Ngày 18/3, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%. Đồng thời, cơ quan này dự báo lạm phát có thể tăng lên, thị trường lao động duy trì ổn định và chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay với mức 0,25 điểm phần trăm. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết các kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã tăng lên trong những tuần gần đây, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh vì gián đoạn nguồn cung. Ông Powell nhấn mạnh, giá năng lượng tăng cao sẽ đẩy mạnh lạm phát nhưng còn quá sớm để biết mức độ và thời gian tác động của nó đối với nền kinh tế Mỹ.