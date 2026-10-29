Thị trường Halloween năm nay sức mua chạm đáy dù giá không tăng

Ma trận mác giá trên kệ hàng

Những ngày cuối tháng 10, nhiều cửa hàng tại Hà Nội bày bán dày đặc các mặt hàng Halloween, từ mặt nạ, trang phục hóa trang đến bí ngô phát sáng, mạng nhện giả và mô hình kinh dị. Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc, các mẫu trang trí độc đáo, có hiệu ứng ánh sáng hoặc chuyển động cũng góp phần làm phong phú thị trường.

Phố Hàng Mã thay áo lung linh mỗi mùa lễ cận kề (Ảnh: Đỗ Ngân)

Giá bán năm nay phân hóa theo kích thước, chất liệu và mức độ hoàn thiện. Những phụ kiện nhỏ có giá tương đối dễ tiếp cận, trong khi trang phục nguyên bộ và mô hình trang trí cỡ lớn đòi hỏi ngân sách cao hơn. Người mua vì thế có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, từ hóa trang cá nhân đến trang trí cửa hàng, quán cà phê và không gian tổ chức sự kiện.

Các sản phẩm có tính ứng dụng cao, dễ kết hợp và có thể tái sử dụng đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. (Ảnh: Đỗ Ngân)

Đáng chú ý, các sản phẩm có tính ứng dụng cao, dễ kết hợp và có thể tái sử dụng đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Thay vì chỉ phục vụ một đêm lễ hội, những món đồ này còn có thể được tận dụng để trang trí không gian hoặc phục vụ các sự kiện theo chủ đề, giúp người mua tối ưu chi phí.

Những mặt hàng đắt đỏ ít người mua

Dù mẫu mã đa dạng, hàng hóa được bày bán bắt mắt, sức mua Halloween năm nay có dấu hiệu trầm lắng hơn. Người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ giữa giá bán và nhu cầu thực tế, ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý, dễ sử dụng và có thể tái dùng nhiều lần. Ngược lại, những mặt hàng giá cao, kén người mua hoặc chỉ phục vụ mùa lễ hội có thể gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Hàng hoá chuyển hướng sang các loại đồ chơi, sản phẩm mang tính ứng dụng cao (Ảnh: Đỗ Ngân)

Với tiểu thương, Halloween là mùa kinh doanh ngắn, khiến việc dự báo sức mua và kiểm soát lượng hàng nhập trở thành bài toán quan trọng. Nếu nguồn hàng vượt quá nhu cầu, các cửa hàng có thể phải giảm giá để giải phóng hàng tồn sau ngày 31/10, nhất là với những sản phẩm khó chuyển sang mùa lễ hội tiếp theo.

Tiểu thương loay hoay trước dấu hiệu hạ nhiệt của sức mua mùa Halloween năm nay (Ảnh: Đỗ Ngân)

Trong bối cảnh người tiêu dùng cân nhắc kỹ hơn về chi phí và giá trị sử dụng, sự đa dạng về mẫu mã chưa chắc bảo đảm sức tiêu thụ. Giá bán hợp lý, tính ứng dụng của sản phẩm và khả năng kiểm soát hàng tồn sẽ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh mùa Halloween năm nay.