English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trường tín chỉ carbon hướng tới phát triển đồng bộ các sản phẩm

Thứ Hai, 07:00, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ việc đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon, yêu cầu tiếp theo là phát triển đồng bộ các sản phẩm để thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh hơn và liên thông với thị trường quốc tế.


Việc đưa vào vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK – HNX) đã hình thành được đầy đủ các cấu phần cơ bản của một thị trường tín chỉ carbon - từ phân bổ hạn ngạch phát thải, đăng ký quyền sở hữu, tổ chức giao dịch tập trung, thanh toán, lưu ký, đến công bố giá thị trường…

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn, như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO₂ tương đương. Điều này đồng nghĩa, thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn.

thi truong tin chi carbon huong toi phat trien dong bo cac san pham hinh anh 1
Hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn

Tham gia giao dịch ngày đầu tiên, ông Đào Nguyên Khánh, Trưởng Bộ phận Phát triển bền vững và Truyền thông của Công ty xi măng INSEE Việt Nam cho biết, Chính phủ giao hạn ngạch cho công ty Insee trong 2 năm 2025 và 2026 tầm khoảng 3,15 triệu tấn. Trong nhiều năm đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải, DN đang dư khá nhiều CO2, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương đang ở vị thế là có thể bán.

“Trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch carbon trong nước, tôi thực hiện 3 lệnh giao dịch là 2 lệnh bán và 1 lệnh mua, với khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để lấy đó làm kinh nghiệm…”, ông Khánh tiết lộ. 

Trong ngày giao dịch đầu tiên, mức giá giao dịch khoảng 130.000-136.000 đồng cho mỗi tấn CO₂ tương đương, tức là khoảng 5 USD/tấn. Nếu so sánh với các thị trường carbon phát triển trên thế giới, mức giá này còn khá thấp. Như tại Liên minh châu Âu, giá quyền phát thải những năm gần đây thường dao động quanh 60-80 EUR/tấn, có thời điểm vượt 100 EUR/tấn.

Tất nhiên, không phải thị trường carbon Việt Nam “định giá thấp” giá trị của phát thải, mà phản ánh đúng đặc điểm của một thị trường mới ở giai đoạn thí điểm. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam nhận định, quan trọng là thị trường trong nước sẽ tạo lập giá carbon cho tương lai.

“Đối với sàn giao dịch carbon là một hướng đi mới, là một cơ hội mới để cho các DN có động lực tiết kiệm trong quá trình sản xuất và quá trình tham gia vào sàn carbon. Đây cũng là một cơ hội để các DN có thể làm quen dần với sàn giao dịch cacbon trong nước, từ đó có thể tiếp xúc được với các sàn giao dịch trên thế giới trong thời gian tới. Đối với ngành công nghiệp xi măng, sản lượng xuất khẩu cũng khá lớn qua các năm, nên đây là một cơ hội để DN có thể hòa nhập được với xu thế chung của thế giới trong những năm tới”,  ông Tuấn bày tỏ.

Trong giai đoạn thí điểm thị trường tín chỉ carbon đến năm 2028, hàng hóa giao dịch mới chỉ là hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với 3 ngành có lượng phát thải lớn, gồm nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Thị trường tín chỉ carbon dự kiến sẽ được mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo, khi hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định được hoàn thiện hơn.

Bà Nguyễn Thúy Vi, Quản lý dự án của Công ty Green Carbon Japan nhận định, cần có một sự cơ chế song song, để tín chỉ cacbon cũng là 1 phần trong kế hoạch của DN. “Hạn ngạch cũng đã được xét theo một tiêu chuẩn quốc tế, có thể đạt yêu cầu trao đổi quốc tế, để đảm bảo tín chỉ carbon Việt Nam không chỉ trao đổi trong nước, còn phải xét cả ở thị trường quốc tế, như tại thị trường của Nhật Bản, thị trường của châu Âu, khi họ có những tiêu chuẩn khác nhau… về tín chỉ cacbon và phí phạt khi không đạt được hạn ngạch”, bà Vi thông tin.

thi truong tin chi carbon huong toi phat trien dong bo cac san pham hinh anh 2
Đến năm 2028, hàng hóa giao dịch mới chỉ là hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với 3 ngành có lượng phát thải lớn, gồm nhiệt điện, xi măng và sắt thép

Như vậy, với Sàn giao dịch tín chủ carbon trong nước, Việt Nam đã hình thành được cơ chế để phát thải có giá. Khi giá carbon được xác lập, hàng loạt thị trường mới sẽ phát triển theo, bao gồm thị trường tín chỉ carbon, dịch vụ kiểm kê phát thải, tư vấn giảm phát thải, kiểm định và xác minh khí nhà kính, tài chính xanh, trái phiếu xanh, bảo hiểm rủi ro carbon và các dịch vụ số phục vụ quản lý phát thải.

Theo đó, cộng đồng DN đang kỳ vọng sớm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trên thị trường tín chỉ carbon, để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, minh bạch và có tính thanh khoản, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Trung Hiếu/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chậm trễ chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho thị trường carbon tại Việt Nam
Chậm trễ chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho thị trường carbon tại Việt Nam

VOV.VN - Theo lộ trình, trước tháng 6/2025, Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ dừng lại ở phối hợp với các bộ, ngành để gấp rút xây dựng hành lang pháp lý, phấn đấu vận hành thử nghiệm sàn carbon vào cuối năm 2025.

Chậm trễ chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho thị trường carbon tại Việt Nam

Chậm trễ chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho thị trường carbon tại Việt Nam

VOV.VN - Theo lộ trình, trước tháng 6/2025, Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ dừng lại ở phối hợp với các bộ, ngành để gấp rút xây dựng hành lang pháp lý, phấn đấu vận hành thử nghiệm sàn carbon vào cuối năm 2025.

Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam
Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. 

Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. 

Đắk Lắk nỗ lực trở thành điểm sáng trên thị trường carbon Việt Nam
Đắk Lắk nỗ lực trở thành điểm sáng trên thị trường carbon Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng về phát triển tín chỉ carbon ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đây sẽ là nguồn lợi đáng kể cho việc phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để hiện thực hóa tiềm năng, tận dụng hiệu quả cơ hội của ngành hàng này.

Đắk Lắk nỗ lực trở thành điểm sáng trên thị trường carbon Việt Nam

Đắk Lắk nỗ lực trở thành điểm sáng trên thị trường carbon Việt Nam

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng về phát triển tín chỉ carbon ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đây sẽ là nguồn lợi đáng kể cho việc phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Để hiện thực hóa tiềm năng, tận dụng hiệu quả cơ hội của ngành hàng này.

COP29 khởi đầu thuận lợi, nhất trí các quy tắc của thị trường carbon
COP29 khởi đầu thuận lợi, nhất trí các quy tắc của thị trường carbon

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP29) hôm qua đã đạt được nhất trí về các tiêu chuẩn chất lượng tín chỉ carbon. Đây là yếu tố quan trọng để khởi động thị trường carbon toàn cầu do Liên Hợp Quốc điều hành nhằm tài trợ cho các dự án giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

COP29 khởi đầu thuận lợi, nhất trí các quy tắc của thị trường carbon

COP29 khởi đầu thuận lợi, nhất trí các quy tắc của thị trường carbon

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP29) hôm qua đã đạt được nhất trí về các tiêu chuẩn chất lượng tín chỉ carbon. Đây là yếu tố quan trọng để khởi động thị trường carbon toàn cầu do Liên Hợp Quốc điều hành nhằm tài trợ cho các dự án giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Thị trường carbon tại Việt Nam: Cơ hội cùng nhiều thách thức cho doanh nghiệp
Thị trường carbon tại Việt Nam: Cơ hội cùng nhiều thách thức cho doanh nghiệp

VOV.VN - Thị trường carbon hướng tới giảm phát thải CO2 trong các ngành sản xuất công nghiệp đòi hỏi lớn về đầu tư công nghệ, nên các doanh nghiệp cần có tầm nhìn dài hạn về tiềm năng, đón trước những xu thế và bắt kịp để tạo thành cơ hội.

Thị trường carbon tại Việt Nam: Cơ hội cùng nhiều thách thức cho doanh nghiệp

Thị trường carbon tại Việt Nam: Cơ hội cùng nhiều thách thức cho doanh nghiệp

VOV.VN - Thị trường carbon hướng tới giảm phát thải CO2 trong các ngành sản xuất công nghiệp đòi hỏi lớn về đầu tư công nghệ, nên các doanh nghiệp cần có tầm nhìn dài hạn về tiềm năng, đón trước những xu thế và bắt kịp để tạo thành cơ hội.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá