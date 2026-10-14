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Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026:

Thúc đẩy chuyển đổi xanh từ chính sách, doanh nghiệp đến hành vi người tiêu dùng

Thứ Tư, 07:00, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quy tụ hơn 200 đại biểu và chuyên gia, Diễn đàn “Tiêu dùng trách nhiệm – Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ tương lai” mở ra không gian đối thoại đa chiều giúp tháo gỡ rào cản chuyển dịch năng lượng, nâng cao tính minh bạch thị trường và thúc đẩy thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.

Tiêu dùng bền vững đã trở thành điều kiện bắt buộc

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tài nguyên thiên nhiên dần suy giảm, việc đảm bảo an ninh năng lượng và chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh trở thành yêu cầu cấp thiết. Tiêu dùng bền vững không còn là lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc đối với mọi quốc gia và doanh nghiệp trên hành trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.

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Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026 được phát sóng trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) nền tảng Youtube và Fanpage

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện thường niên từ năm 2022 đến 2025, Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026 được tổ chức với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm – Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ tương lai”. Sự kiện do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) thực hiện. Diễn đàn không chỉ nhìn lại chặng đường 4 năm triển khai Chương trình Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, mà còn là bước cụ thể hóa Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và công bằng.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó có sự hiện diện của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Công Thương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại diện Đại sứ quán Na Uy, Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cùng các doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Unilever Việt Nam, Habeco...

Nhằm mở rộng khả năng tiếp cận đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc, Diễn đàn được phát sóng trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) nền tảng Youtube và Fanpage.

Chương trình trọng tâm và hai phiên thảo luận chuyên sâu

Chương trình Diễn đàn diễn ra với chuỗi nội dung phong phú, kết hợp giữa phát sóng phóng sự tư liệu, phát biểu chỉ đạo, thảo luận bàn tròn và khảo sát tương tác trực tiếp bằng thiết bị bình chọn điện tử.

Phiên thảo luận 1: "Chuyển dịch năng lượng xanh – Nền tảng cho tiêu dùng bền vững": Mở đầu bằng phóng sự "Chuyển dịch năng lượng xanh – Xu hướng toàn cầu", phiên thảo luận tập trung làm rõ vai trò của chuyển dịch năng lượng và công nghệ sạch. Các diễn giả đã phân tích cơ hội, bài học kinh nghiệm từ Thụy Điển, cùng các thách thức về chi phí đầu tư, nguồn vốn và chính sách hỗ trợ.

Phiên thảo luận 2: "Từ chuyển đổi xanh đến hành vi tiêu dùng bền vững": Tiếp nối phóng sự "Hành trình xanh – Từ sản xuất đến tiêu dùng bền vững", phiên thứ hai đi sâu vào mối liên kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nội dung trao đổi xoay quanh việc tháo gỡ rào cản tiếp cận sản phẩm xanh, nâng cao tính minh bạch thông tin, kiểm soát tình trạng “greenwashing” (quảng bá xanh sai lệch) và thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi 2023. Đặc biệt, phiên thảo luận còn ghi nhận kinh nghiệm thực tiễn về kinh tế tuần hoàn từ Na Uy, mô hình chuyển đổi xanh tại các doanh nghiệp địa phương (như Hưng Yên) và phương thức lan tỏa lối sống xanh đến thế hệ trẻ với sự tham gia của Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Thúc đẩy tiêu dùng bền vững là nhiệm vụ chung của cả hệ thống, trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và chính sách hỗ trợ; doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ và minh bạch thông tin sản phẩm; người tiêu dùng đóng vai trò quyết định thông qua những lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm. Niềm tin của người tiêu dùng chỉ được củng cố khi thị trường minh bạch và các cam kết xanh được kiểm chứng bằng hành động thực chất. Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược, đưa chuyển đổi xanh từ nhận thức trở thành hành động cụ thể trong đời sống xã hội.

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Ngày 15/10 sẽ diễn ra "Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026"

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy sản xuất xanh và xây dựng lối sống tiêu dùng có trách nhiệm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026 với chủ đề “Tiêu dùng trách nhiệm – Tiết kiệm năng lượng – Bảo vệ tương lai”.

PV/VOV.VN
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