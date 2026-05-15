Đưa mận hậu Sơn La lên suất ăn hàng không và hệ thống phân phối lớn

Chiều 15/5, UBND tỉnh Sơn La phối hợp cùng Vietnam Airlines và các hệ thống phân phối WinCommerce, Saigon Co.op, GO! tổ chức “Lễ khởi hành đưa quả mận hậu Sơn La lên các chuyến bay của Vietnam Airlines và vào hệ thống phân phối của WinCommerce; Saigon Co.op; GO!”. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo các xã, phường của tỉnh.

Tỉnh Sơn La hiện có khoảng 85.600ha cây ăn quả, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt khoảng 78.400ha, sản lượng năm nay ước khoảng 590.000 tấn. Riêng cây mận có diện tích khoảng 14.550ha, sản lượng dự kiến đạt khoảng 100.000 tấn.

Tính đến ngày 05/5, tổng sản lượng quả toàn tỉnh đã tiêu thụ đạt gần 72.000 tấn, giá trị hơn 1.250 tỷ đồng. Riêng mận và mơ đã tiêu thụ khoảng 35.000 tấn, giá trị đạt khoảng 525 tỷ đồng, chủ yếu tại thị trường nội địa, với giá bán trung bình khoảng 15.000 đồng/kg. Riêng mận hậu trái vụ, loại đặc biệt có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg; loại 1 từ 60.000 - 80.000 đồng/kg; loại 2 từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khởi hành

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La hiện đang duy trì và quản lý 216 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó có 33 mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ, 41 mã số sang Úc, 9 mã số sang New Zealand, 3 mã số sang EU và nhiều thị trường khác. Riêng mận hậu đã được cấp 5 mã số vùng trồng.

Nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương, tỉnh Sơn La đã giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn đơn vị cung cấp 1.000kg mận hậu phục vụ các suất ăn trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Theo đó, mận Hậu Sơn La sẽ được xử lý khử trùng, tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi đưa lên các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng hàng không quốc gia.

Ông Trần Xuân Việt phát biểu tại buổi lễ

Không chỉ xuất hiện trên các chuyến bay, mận hậu Sơn La năm nay còn được đưa vào hệ thống phân phối của WinCommerce, Saigon Co.op và GO!, tiếp cận người tiêu dùng thông qua mạng lưới bán lẻ rộng khắp cả nước, đặc biệt tại thị trường miền Nam. Trong đó, riêng Saigon Co.op, thông qua chương trình lần này dự kiến tiêu thụ hơn 300 tấn mận hậu được thu hoạch từ vùng nguyên liệu xã Phiêng Khoài và các xã vùng Mộc Châu (Sơn La); đồng thời phân phối rộng khắp tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc với mức giá ưu đãi để đông đảo người tiêu dùng có thể tiếp cận và thưởng thức.

Đoàn xe khởi hành đưa mận hậu Sơn La lên các suất ăn của Vietnam Airlines

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, việc đưa Mận hậu Sơn La lên các chuyến bay Vietnam Airlines và đưa vào hệ thống phân phối của WinCommerce, Saigon Co.op và GO! là bước tiến quan trọng trong mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định, qua đó góp phần nâng cao giá trị và khẳng định vị thế của Mận hậu Sơn La ở thị trường trong nước, quốc tế.

Ngay sau buổi lễ, hơn 1 tấn mận hậu của tỉnh Sơn La đã được xuất hành đến nơi tiêu thụ.