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Tỷ giá USD hôm nay 10/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống mức 25.591 đồng/USD

Thứ Năm, 09:03, 10/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Năm (10/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 25.591 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.170 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,78 điểm.

 

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 10/9

Tỷ giá hôm nay, đầu ngày thứ Năm (10/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.591 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 3 đồng. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi lên hoặc không đổi so với phiên trước, tại nơi giao dịch cao nhất công bố là 26.170 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,78 điểm.

Sáng 10/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.170 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,78 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 10 9 ty gia trung tam ha xuong muc 25.591 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện giao dịch tại 25.690 - 26.100 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố giao dịch là 25.730 đồng/USD mua vào và 26.110 đồng/USD bán ra, bằng với phiên trước đó. Techcombank làm việc quanh mốc 25.640 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với kết thúc làm việc ngày thứ Tư, giá mua đã giảm 5 đồng và không thay đổi giá bán.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.980 đồng/USD mua vào và 26.070 đồng/USD bán ra, lùi 40 đồng so với phiên cập nhật trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD công bố ở mốc 25.730 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.760 đồng/USD, giá mua đã nâng lên cao hơn phiên trước 60 đồng và giá bán tăng 50 đồng.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 10 9 ty gia trung tam ha xuong muc 25.591 dong usd hinh anh 2

Tỷ giá USD hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.594 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống, mức cao nhất đạt được là 26.170 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,82 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 10 9 ty gia trung tam ha xuong muc 25.591 dong usd hinh anh 3
Tỷ giá USD hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 9/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.680 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.090 đồng/USD, so với phiên trước cả hai chiều đều giảm tới 80 đồng.

Ngân hàng BIDV hiện niêm yết giá mua vào là 25.730 đồng/USD và bán ra 26.110 đồng/USD, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên liền trước 50 đồng. Techcombank cuối ngày thứ Tư tạm dừng tại 25.645 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 69 đồng chiều mua và 76 đồng chiều bán kể từ phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.334 - 26.070 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.690 đồng/USD mua vào và 26.080 đồng/USD bán ra, lùi xuống thấp hơn phiên trước 70 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.730 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.760 đồng/USD, giảm 70 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 10 9 ty gia trung tam ha xuong muc 25.591 dong usd hinh anh 4
Tỷ giá USD hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ ở mức khoảng 98,15 điểm, gần mức thấp nhất trong gần hai tuần. Thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo lạm phát của Mỹ vào thứ Sáu và các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)  vào tuần tới.

Sự suy yếu của đồng bạc xanh cũng một phần liên quan đến sự tăng giá nhanh chóng của đồng yên. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ vào thứ Sáu, dữ liệu quan trọng cuối cùng được công bố trước cuộc họp FOMC ngày 15-16/9".

Giới thị trường dự đoán rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cân nhắc giữa lạm phát và thị trường lao động mạnh mẽ hơn sau các dữ liệu việc làm gần đây".

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Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Tư (9/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.594 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.246 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 98,82 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Tư (9/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.594 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.246 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 98,82 điểm.

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