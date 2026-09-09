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Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.594 đồng/USD

Thứ Tư, 09:09, 09/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Tư (9/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.594 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.246 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 98,82 điểm.

 

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 9/9

Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.594 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 9 đồng. Cùng lúc, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, mốc cao nhất được ghi nhận là 26.246 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,82 điểm.

Đầu ngày 9/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.246 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,82 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 9 9 ty gia trung tam ha xuong con 25.594 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện giao dịch tại 25.760 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều dều tăng 20 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố giao dịch là 25.780 đồng/USD mua vào và 26.160 đồng/USD bán ra, giảm 5 đồng cả hai chiều kể từ kết thúc phiên liền trước. Techcombank làm việc quanh mốc 25.714 - 26.246 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua đã tăng 15 đồng và giá bán tăng 17 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.760 đồng/USD mua vào và 26.150 đồng/USD bán ra, nâng lên cao hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD công bố ở mốc 25.730 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.760 đồng/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán so với phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 9 9 ty gia trung tam ha xuong con 25.594 dong usd hinh anh 2

Tỷ giá USD cuối ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tại 25.603 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.229 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,95 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 9 9 ty gia trung tam ha xuong con 25.594 dong usd hinh anh 3
Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 9

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 8/9

Ngân hàng Vietcombank giảm 30 đồng cả hai chiều so với phiên trước, niêm yết là 25.740 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.150 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV hiện niêm yết giá mua vào là 25.785 đồng/USD và bán ra 26.165 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank đóng cửa làm việc thứ Ba tạm dừng tại 25.699 - 26.229 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua không đổi và giá bán hạ xuống thấp hơn phiên trước 2 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.350 - 26.200 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.740 đồng/USD mua vào và 26.130 đồng/USD bán ra, lùi xuống thấp hơn phiên trước đó 20 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.670 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.710 đồng/USD, giảm 70 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 9 9 ty gia trung tam ha xuong con 25.594 dong usd hinh anh 4

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo bà Fiona Cincotta, Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ tiếp tục phản ánh xu hướng tăng của số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 8, tăng 162.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo 55.000. Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường đã nâng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất vào tuần tới lên khoảng 60%.

Tuy nhiên, đồng tiền của Mỹ không được hỗ trợ bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của FED. Thay vào đó, giá trị đô la đang dao động quanh mức thấp nhất trong hai tuần khi hoạt động giao dịch chênh lệch lãi suất giữa đồng yên và lãi suất đồng nhân dân tệ đang dần kết thúc.

Sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu PPI và CPI tuần này để tìm thêm manh mối về động thái tiếp theo của FED. Dữ liệu lạm phát tồi tệ hơn dự kiến ​​có thể làm tăng kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất".

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Tỷ giá USD hôm nay 8/9: Giá bán USD giảm còn 26.231 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (8/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.603 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.231 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,82 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (8/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.603 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.231 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,82 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 8/9: Giá bán USD giảm còn 26.231 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 8/9: Giá bán USD giảm còn 26.231 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Ba (8/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống mức 25.603 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.231 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,82 điểm.

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