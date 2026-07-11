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Tỷ giá USD hôm nay 11/7: Giá USD bán ra giảm mạnh còn 26.440 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (11/7), bắt đầu nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 25.214 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức thấp nhất được ghi nhận là 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,87 điểm.

Cập nhật chiều tối thứ Sáu (10/7), tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mốc 25.214 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số hạ xuống thấp hơn phiên trước, song không cùng mức, tại nơi niêm yết thấp nhất còn 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,87 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 11 7 gia usd ban ra giam manh con 26.440 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 10/7

Bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm đang là 25.214 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giảm, mức thấp nhất được ghi nhận chạm 26.440 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 100,87điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tạm dừng với 26.060 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.470 đồng/USD, giảm 14 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc thứ Sáu niêm yết là 26.090 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.470 đồng/USD, so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã thấp hơn 14 đồng và chiều bán giảm 4 đồng. Techcombank niêm yết giá mua vào là 25.995 đồng/USD và bán ra với 26.474 đồng/USD, giảm 29 đồng chiều mua và không đổi giá bán kể từ phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.586 - 26.474 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng làm việc tại 26.050 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra, lùi 30 đồng chiều mua và 34 đồng chiều bán so với phiên giao dịch đầu ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Sáu không điều chỉnh mới, giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 11 7 gia usd ban ra giam manh con 26.440 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ambar Warrick chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la suy yếu do đàm phán với Iran, lãi suất đang được chú ý. Theo đó, chỉ số đô la giảm 0,1% vào thứ Sáu, chịu áp lực từ đồng yên mạnh hơn. Chỉ số này cũng đang hướng đến mức giảm 0,1% trong tuần này, tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm.

Đồng tiền này dự báo sẽ tăng giá nhẹ vào đầu tuần sau khi các hành động quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng do giá năng lượng.

Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã mất đà sau khi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy các nhà hoạch định chính sách phần lớn chia rẽ về việc có nên tăng lãi suất trong năm nay hay không. Dữ liệu việc làm yếu kém được công bố tuần trước cũng làm giảm bớt kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất trong năm nay. 

Tuy nhiên, sự suy giảm của đồng đô la Mỹ đã bị hạn chế bởi sự không chắc chắn về cuộc chiến tranh Iran và những tác động lạm phát của nó, điều này vẫn có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong năm nay". 

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 10/7: Giá bán USD tự do tăng lên mốc 26.450 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (10/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.214 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn cùng điều chỉnh giá bán tăng cao hơn phiên trước, đạt 26.474 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,75 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 10/7: Giá bán USD tự do tăng lên mốc 26.450 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 10/7: Giá bán USD tự do tăng lên mốc 26.450 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (10/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên mốc 25.214 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn cùng điều chỉnh giá bán tăng cao hơn phiên trước, đạt 26.474 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,75 điểm.

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