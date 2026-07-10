Tỷ giá USD hôm nay 10/7: Giá bán USD tự do tăng lên mốc 26.450 đồng/USD

Tỷ giá ngày 10/7

Cập nhật tỷ giá, bắt đầu làm việc ngày thứ Sáu (10/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.214 đồng/USD, cao hơn hôm qua 3 đồng. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu nâng lên cao hơn phiên trước, hiện giao dịch tại cùng mức 26.474 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,75 điểm.

Đầu ngày 10/7, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt đi lên và cùng giao dịch với 26.474 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,75 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.074 - 26.474 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 3 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV cập nhật phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Sáu nâng giá bán lên cao hơn phiên trước 3 đồng, công bố là 25.104 đồng/USD mua vào và 26.474 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.024 đồng/USD mua vào và 26.474 đồng/USD bán ra, tính từ phiên trước giá bán đã tăng 3 đồng.

Còn ACB giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.474 đồng/USD bán ra, chiều bán cộng thêm 3 đồng so với phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu ngày 10/7 giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD, giá mua không đổi và tăng 30 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật cuối ngày thứ Năm (9/7), tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mốc 25.211 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết cùng tạm nghỉ làm việc việc niêm yết là 26.471 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,96 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 9/7

Chiều tối thứ Năm (9/7), tỷ giá trung tâm đang là 25.211 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới giá bán, vẫn giữ là 26.471 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mốc 100,96 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tạm dừng với 26.081 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.471 đồng/USD, giữ bằng mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại làm việc ngày 9/7 giảm 15 đồng chiều mua và không đổi giá bán kể từ phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết là 26.096 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.471 đồng/USD. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.026 đồng/USD và bán ra với 26.471 đồng/USD, cả hai chiều đều giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB niêm yết tại 26.080 đồng/USD mua vào và 26.471 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới so với phiên làm việc đầu ngày.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Năm không thay đổi so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường thế giới Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số đô la giảm 0,1% vào thứ Năm sau một phiên giao dịch đầy biến động đêm trước.

Mặc dù căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran ban đầu đã đẩy giá trị đồng bạc xanh tăng lên, nhưng nó đã đột ngột đảo chiều sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cho thấy các nhà hoạch định chính sách bất đồng về việc tăng lãi suất thêm nữa của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, đồng tiền của Mỹ vẫn đang ở gần mức đỉnh 13 tháng gần đây. Các nhà hoạch định chính sách của FED đã coi lạm phát là mối quan ngại chính, và bất kỳ sự trì trệ nào trong lạm phát đều có thể dẫn đến việc tăng lãi suất.

Mặc dù biên bản cuộc họp không củng cố đáng kể lập trường cứng rắn, nhưng nó cũng không hỗ trợ nhiều cho kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, khiến thị trường tập trung vào các dữ liệu kinh tế sắp tới".