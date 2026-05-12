Tỷ giá USD hôm nay 12/5: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.380 đồng/USD

Tỷ giá ngày 12/5

Bắt đầu giao dịch ngày thứ Ba (12/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.123 đồng/USD, tăng 6 đồng so hôm qua. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, làm việc tại cùng mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,09 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào và bán ra), nâng lên cao hơn phiên trước 6 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay tăng 6 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước, công bố là 25.139 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.379 đồng/USD, giá mua đã giảm nhẹ 1 đồng chiều mua và cộng thêm 6 đồng chiều bán kể từ phiên liền trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và tăng 6 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng thứ Ba vẫn giao dịch quanh mốc 26.350 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.380 đồng/USD, giảm 70 đồng chiều mua và 90 đồng chiều bán so với cuối ngày thứ Hai..

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật chiều tối 11/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.118 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn đa số giữ nguyên từ phiên liền trước, cùng giữ ở mức 26.373 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,04 điểm.

Tỷ giá 11/5

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.093 - 26.373 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV niêm yết ở mốc 26.123 - 26.373 đồng/USD. Techcombank khép lại hôm nay, tạm dừng làm việc tại 26.057 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.373 đồng/USD, tăng 19 đồng chiều mua và không thay đổi giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.373 đồng/USD. Còn ACB niêm yết ở mức 26.110 đồng/USD mua vào và 26.373 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá mua đã tăng 20 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.420 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.470 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã giảm khoảng -3% so với mức đỉnh cuối tháng 3, và thị trường liên tục không thể giữ vững trên mức 100 kể từ tháng 11. Đồng tiền của Mỹ đã đóng cửa ở mức thấp hơn trong 6 tuần qua, mặc dù đà giảm giá dường như đang suy yếu. Do Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận, tiềm năng giảm giá của USD có thể bị hạn chế trong khi áp lực tăng giá bắt đầu gia tăng.

Tổng lượng USD nắm giữ thông qua hợp đồng tương lai đã giảm 4,7 tỷ USD xuống còn 6,2 tỷ USD trong tuần trước. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức cao so với mức đáy hồi tháng Hai và không thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi tháng Tư. Từ góc độ đó, chỉ số đô la Mỹ có thể đang ở trạng thái quá bán so với tổng lượng nắm giữ hiện có".