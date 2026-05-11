Tỷ giá USD hôm nay 11/5: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.118 đồng/USD

Tỷ giá ngày 11/5

Mở cửa ngày làm việc thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.118 đồng/USD, tăng 6 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Cùng lúc, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, làm việc tại cùng mức 26.373 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,02 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.093 - 26.373 đồng/USD (mua vào và bán ra), cộng thêm 6 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay cộng thêm 6 đồng cả hai chiều kể từ cuối tuần trước, công bố là 25.123 đồng/USD mua vào và 26.373 đồng/USD bán ra. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.038 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.373 đồng/USD, so với phiên trước giá mua vào đã giảm 3 đồng và nâng giá bán lên cao hơn phiên trước 6 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.090 đồng/USD mua vào và 26.373 đồng/USD bán ra, tăng 6 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Hai vẫn giao dịch quanh mốc 26.420 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.470 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Cuối ngày nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.112 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.367 đồng/USD. Chỉ số DXY giảm còn 97,90 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.112 đồng/USD. Tỷ giá tăng nhẹ vào thứ Ba đạt 25.113 đồng/USD. Mức này được giữ nguyên cho tới sáng thứ Sáu thì hạ xuống còn 25.112 đồng/USD và kéo dài cho tới hết tuần.

Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.367 đồng/USD. Mức giao dịch thấp nhất trong tuần là 26.366 đồng/USD công bố sáng thứ Ba. Mức này được tăng nhẹ 1 đồng vào thứ Tư rồi quay lại chiều đi xuống từ sáng thứ Sáu. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, giá bán niêm yết ở mốc 26.367 đồng/USD, giữ nguyên từ chiều thứ Sáu.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" giảm về cuối tuần. Mức cao nhất đạt được là 26.680 - 26.730 đồng/USD, công bố sáng thứ Hai. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch quanh mốc 26.420 đồng mua vào và bán ra tại 26.470 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 30 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu giao dịch ở mức trên 98 điểm. Mức cao nhất đạt được là 98,53 điểm vào sáng thứ Hai. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY hiện hạ xuống còn ở mức 97,90 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Justin McQueen chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đã giảm xuống mức 97,63 điểm, mức thấp nhất từng đạt được trong tháng Tư, theo dữ liệu do LSEG cung cấp.

Các nhà phân tích kỹ thuật coi trọng các đỉnh và đáy trước đó - đặc biệt là các mức hàng tháng như những điểm giá mà thị trường có thể tạm dừng hoặc, nếu bị phá vỡ, sẽ tăng tốc. Tuy nhiên, nếu đồng đô la bắt đầu tăng giá và lấy lại mức 99,10 điểm, điều đó sẽ làm tăng kỳ vọng về những đợt tăng giá tiếp theo.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đô la bao gồm báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu, mặc dù tầm quan trọng của dữ liệu đó có thể bị suy giảm do sự tập trung vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Iran".