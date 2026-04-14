Tỷ giá USD hôm nay 14/4: Tỷ giá trung tâm giữ mốc 25.106 đồng/USD

Tỷ giá ngày 14/4

Bắt đầu ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.106 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang, giao dịch tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,37 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.111 - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên so với kết thúc phiên làm việc trước.

Ngân hàng BIDV bước vào giao dịch ngày mới công bố là 26.131 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, chiều mua đã giảm 10 đồng và không đổi giá bán so với phiên trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.075 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.361 đồng/USD, giá mua vào đã nâng lên cao hơn phiên trước đó 7 đồng.

Còn ACB không điều chỉnh mới, công bố giao dịch tại mức 26.130 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Ba giao dịch quanh mốc 26.860 - 26.910 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc ngày đầu tuần (13/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.106 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới giá bán USD, niêm yết tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,89 điểm.

Tỷ giá 13/4

Cuối ngày 13/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang và tạm nghỉ làm việc tại cùng mức là 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,89 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.111 - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.141 - 26.361 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã cộng thêm 10 đồng và giá bán không đổi. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.068 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.360 đồng/USD, nâng lên cao hơn phiên trước 7 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.361 đồng/USD. Còn ACB khép lại giao dịch hôm nay với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán kể từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.910 đồng/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với lần cập nhật trước.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường Razan Hilal, CMT chia sẻ trên Forex.com về diễn biến chỉ số DXY như sau: "Chỉ số USD index (DXY) vẫn đang trong giai đoạn củng cố, mắc kẹt giữa kỳ vọng lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng cao và hy vọng rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn có thể làm giảm bớt những áp lực này.

Về mặt kỹ thuật, điều này được phản ánh qua mức kháng cự 100.60 và vùng hỗ trợ 98.50–98 điểm. Diễn biến giá cho thấy sự hình thành mô hình đáy đôi, với đường viền cổ giảm dần hạn chế các nỗ lực tăng giá gần mức 100 điểm.

Việc xác nhận đóng cửa trên mức 100,60 điểm có thể mở đường cho xu hướng giảm xuống 101,80 điểm và 104,60 điểm, tiếp tục gây áp lực giảm giá đối với các loại tiền tệ chính và kim loại quý".