Tỷ giá USD hôm nay 11/4: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.830 đồng/USD

Bước vào nghỉ cuối tuần, chiều tối thứ Sáu (10/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.105 đồng/USD. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới giá bán USD, niêm yết tại cùng mức 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,94 điểm.

Tỷ giá 10/4

Cuối ngày 10/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang và tạm nghỉ làm việc tại cùng mức là 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,94 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.100 - 26.360 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng và không đổi giá bán.

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.130 - 26.360 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên mở cửa cùng ngày. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.068 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.360 đồng/USD, giảm 6 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.360 đồng/USD. Còn ACB khép lại giao dịch hôm nay với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.360 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán kể từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.800 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.830 đồng/USD, giảm 110 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường David Scutt chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Cùng thời điểm công bố báo cáo tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số CPI tháng 3 quan trọng của Mỹ dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng 0,9% nhờ giá năng lượng tăng. Câu hỏi quan trọng đối với thị trường là liệu điều đó có tác động đến chỉ số CPI cốt lõi hay không, bởi thị trường có khả năng sẽ rất nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giá năng lượng tăng cao đang ảnh hưởng đến lạm phát dịch vụ.

Điều đó tập trung vào chỉ số siêu cốt lõi, loại bỏ các hạng mục nhà ở và dịch vụ năng lượng để phản ánh lạm phát dịch vụ cơ bản, cùng với các thành phần đóng góp trực tiếp vào chỉ số cơ bản ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (FED), chỉ số giảm phát PCE cốt lõi. Báo cáo PCE cốt lõi tháng Hai, được công bố hôm thứ Năm, cho thấy mức tăng trưởng 0,4% trong tháng và 3% trong cả năm, con số sau vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED một điểm phần trăm.

Bất kỳ bằng chứng nào nữa về sự tăng tốc trở lại có thể buộc thị trường bắt đầu định giá rủi ro tăng lãi suất từ ​​phía FED trong năm nay, thay vì mức nới lỏng 5 điểm cơ bản như hiện tại".