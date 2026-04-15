Tỷ giá USD hôm nay 15/4: Giá USD bán ra tạm dừng 26.361 đồng/USD

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba (14/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tại 25.106 đồng/USD. Tương tự, một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới giá bán USD, niêm yết tại cùng mức 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,10 điểm.

Tỷ giá 14/4

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.111 - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày hôm nay niêm yết ở mốc 26.141 - 26.361 đồng/USD, giá mua đã nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng và giá bán không điều chỉnh mới. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.069 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.361 đồng/USD, giảm 6 đồng chiều mua kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.361 đồng/USD. Còn ACB khép lại giao dịch hôm nay với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán kể từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ không thay đổi so với phiên trước đó, hiện ở quanh mốc 26.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.910 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ tiếp tục giảm giá trong phiên thứ bảy liên tiếp, chuỗi giảm giá dài nhất kể từ tháng 12 khi nhu cầu trú ẩn an toàn giảm dần trong bối cảnh hy vọng về một bước đột phá ngoại giao. Các báo cáo cho thấy các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn đang diễn ra, với kỳ vọng rằng Iran có thể tiến tới việc mở lại eo biển Hormuz.

Sự chú ý cũng đang chuyển sang dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát bán buôn tăng lên 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 3,4%, và tăng lên 1,2% so với tháng trước từ mức 0,7%. Áp lực giá cả mạnh mẽ kéo dài có thể củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn".