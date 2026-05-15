Tỷ giá USD hôm nay 15/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.131 đồng/USD

Tỷ giá ngày 15/5

Bắt đầu giao dịch ngày thứ Sáu (15/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.131 đồng/USD, cao hơn hôm qua 5 đồng. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng giá bán lên cao hơn phiên trước, giao dịch tại cùng mức 26.387 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) chạm mức 99 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào và bán ra), cao hơn phiên trước 5 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay công bố là 25.137 đồng/USD mua vào và 26.387 đồng/USD bán ra, tăng 5 đồng cả hai chiều kể từ cuối ngày thứ Năm. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.078 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.387 đồng/USD, chiều mua đã giảm 3 đồng và cộng thêm 5 đồng vào giá bán kể từ phiên trước đó.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.130 đồng/USD mua vào và 26.387 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và nâng giá bán lên cao hơn phiên trước 5 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 15/5 giao dịch quanh mốc 26.370 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.400 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc thứ Năm (14/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.126 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, vẫn là 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,50 điểm.

Tỷ giá 14/5

Cuối ngày thứ Năm (14/5), một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm nghỉ làm việc niêm yết giá bán ở cùng mức 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,50 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên kể từ phiên trước, niêm yết tại 26.102 - 26.382 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay hiện ở mốc 26.132 - 26.382 đồng/USD, giữ bằng mức công bố phiên trước. Techcombank niêm yết tại 26.081 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.382 đồng/USD, giảm 3 đồng chiều mua và không đổi giá bán kể từ phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.382 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ tại mức 26.130 đồng/USD mua vào và 26.382 đồng/USD bán ra, lùi 10 đồng chiều mua so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.370 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.400 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Rae Wee và Amanda Cooper chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ giữ vững vào thứ Năm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, khi các nhà đầu tư bắt đầu tính đến triển vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong năm nay, trong khi sự chú ý toàn cầu tập trung vào hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trên thị trường rộng hơn, đồng tiền của Mỹ giữ ổn định vào thứ Năm, khiến đồng euro gần như biến động ở mức 1,1717 USD, dự kiến ​​sẽ giảm 0,6% trong tuần này, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong hai tháng. So với rổ tiền tệ, đồng tiền này hiện ở mức 98,48 điểm, tăng hơn 0,6% trong tuần này và đang hướng tới mức tăng mạnh nhất trong tuần kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Iran".