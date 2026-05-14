Tỷ giá USD hôm nay 14/5: Giá USD bán ra tăng lên 26.382 đồng/USD

Tỷ giá ngày 14/5

Mở cửa phiên giao dịch thứ Năm (14/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.126 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước, giao dịch tại cùng mức 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,46 điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Năm, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên, công bố giá bán USD là 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,46 điểm.

Đầu ngày 14/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.126 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt nâng lên cao hơn phiên trước, đạt 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 98,46 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.132 - 26.382 đồng/USD (mua vào và bán ra), cao hơn phiên trước đó 33 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán.

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch hôm nay công bố là 25.132 đồng/USD mua vào và 26.382 đồng/USD bán ra, cộng thêm 3 đồng vào cả hai chiều kể từ phiên liền trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.084 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.382 đồng/USD, so với cuối ngày thứ Tư đã tăng 3 đồng chiều bán và không thay đổi giá mua vào.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.382 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 14/5 giao dịch quanh mốc 26.370 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.400 đồng/USD, tăng 40 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Chiều tối thứ Tư (13/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.123 đồng/USD. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới giữ nguyên giá bán USD ở mốc 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,59 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 13/5

Kết thúc làm việc ngày thứ Tư, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,59 điểm.

Cuối ngày 13/5, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.379 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,59 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên kể từ phiên trước, niêm yết tại 26.099 - 26.379 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay không điều chỉnh mới, hiện ở mốc 26.129 - 26.379 đồng/USD. Techcombank niêm yết tại 26.084 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.379 đồng/USD, tăng 13 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.652 - 26.379 đồng/USD. Còn ACB cộng thêm 10 đồng vào giá mua so với phiên trước đó, tạm nghỉ tại mức 26.130 đồng/USD mua vào và 26.379 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.330 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.360 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Cả chỉ số CPI tổng thể và CPI lõi của Mỹ đều vượt kỳ vọng, khiến thị trường gia tăng dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể cần duy trì lập trường cứng rắn hơn. Hiện tại, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất FED tăng lãi suất vào cuối năm nay là hơn 40%. Giá trị đô la Mỹ cũng đang hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran, tăng lên mức cao nhất trong một tuần và gây thêm áp lực lên giá vàng.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát bán buôn tăng tốc lên 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, từ mức 4% trước đó. Một chỉ số mạnh hơn có thể củng cố những lo ngại rằng lạm phát tiêu dùng sẽ duy trì ở mức cao trong những tháng tới, hỗ trợ luận điểm của Cục Dự trữ Liên bang (FED) về việc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn".