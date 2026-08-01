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Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Giá USD bán ra ở mốc 26.552 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mốc 25.338 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức cao nhất là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD index dao động quanh 100,19 điểm.

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Sáu (31/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.338 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 100,19 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 1 8 gia usd ban ra o moc 26.552 dong usd hinh anh 1

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 31/7

Ngân hàng Vietcombank nâng lên cao hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều, niêm yết là 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.490 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV bước vào nghỉ cuối tuần không thay đổi mới so với phiên trước, niêm yết ở mốc 26.090 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.470 đồng/USD. Techcombank tạm dừng làm việc với 26.024 - 26.558 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã tăng 10 đồng và giá bán đã tăng 6 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.595 - 26.450 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB làm việc với 26.060 đồng/USD mua vào và 26.470 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày 31/7 không điều chỉnh mới so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.250 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.280 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 1 8 gia usd ban ra o moc 26.552 dong usd hinh anh 2

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Giá trị đô la mạnh lên vào thứ Sáu, nhưng đang hướng đến mức giảm trong tháng Bảy sau khi dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến ​​được công bố trong tuần này làm dấy lên nhiều nghi ngờ hơn về kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong thời gian ngắn sắp tới. 

Chỉ số đô la tăng 0,25% vào thứ Sáu, phục hồi phần nào những tổn thất trước đó. Nhưng giá trị của đồng tiền này đã giảm 1% trong tháng 7 - phần lớn mức giảm diễn ra trong tuần này sau khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) giữ nguyên lãi suất như dự kiến .

Ba nhà hoạch định chính sách của FED đã kêu gọi tăng lãi suất, trong khi Chủ tịch FED Kevin Warsh cũng nhắc lại cam kết của mình đối với mục tiêu lạm phát hàng năm ở mức 2% của FED".

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Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.338 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (31/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.338 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mức cao nhất là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,20 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.338 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.338 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (31/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.338 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mức cao nhất là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,20 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.338 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.338 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày thứ Sáu (31/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc 25.338 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, mức cao nhất là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,20 điểm.

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