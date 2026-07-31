Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.338 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 31/7

Đầu ngày thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước cao hơn hôm qua 18 đồng, hiện đạt 25.338 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn ghi nhận sự biến động ngược chiều nhau, mức giao dịch cao nhất được ghi nhận là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,20 điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Sáu, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, tại nơi giao dịch cao nhất đạt 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,20 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.060 - 26.470 đồng/USD (mua vào và bán ra), hạ xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV đầu ngày thứ Sáu lùi xuống thấp hơn 20 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước, công bố là 26.090 đồng/USD mua vào và 26.470 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.014 - 26.552 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước cả hai chiều đã tăng 3 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra, giảm 30 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng thứ Sáu, giao dịch quanh mốc 26.250 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.280 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước đó 50 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Năm (30/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên là 25.320 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên trước và có sự chênh lệch giữa các ngân hàng, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.549 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 100,85 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 30/7

Ngân hàng Vietcombank giảm 30 đồng cả hai chiều, niêm yết là 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.490 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV tạm nghỉ hôm nay niêm yết ở mức 26.110 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.490 đồng/USD, thấp hơn phiên trước 30 đồng cả hai chiều. Techcombank chiều tối thứ Năm niêm yết tại 26.011 - 26.549 đồng/USD (mua vào và bán ra), chiều mua đã giảm 45 đồng và chiều bán giảm 37 đồng so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.595 - 26.460 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm nghỉ với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra, lùi xuống thấp hơn phiên trước 40 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Năm giao dịch quanh mức 26.300 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.320 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) giữ nguyên mục tiêu lãi suất ở mức 3,5%–3,75%, mặc dù ba thành viên phản đối và kêu gọi tăng 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, giá trị đô la Mỹ nhìn chung giảm giá do cuộc họp không được đánh giá là quá cứng rắn như nhiều người dự đoán. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang vẫn ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 9, mặc dù thời điểm dự kiến ​​tăng lãi suất lần thứ hai đã bị lùi từ tháng 12 sang tháng 3, với xác suất chỉ 36,2%.

Với việc chủ tịch FED nói rằng "lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu lạm phát 2% của Ủy ban", một đợt tăng lãi suất vào tháng 9 dường như rất có khả năng xảy ra trừ khi dữ liệu việc làm và lạm phát sắp tới suy yếu đáng kể. Điều đó dường như khó xảy ra. Tuy nhiên, các đợt tăng lãi suất sau tháng 9 vẫn còn nhiều bất ổn và có thể phụ thuộc vào kỳ vọng lạm phát, đặc biệt nếu giá dầu thô tiếp tục tăng do các tin tức từ Trung Đông. Chính sự không chắc chắn xung quanh đợt tăng lãi suất thứ hai của FED đã gây áp lực lên đồng tiền này".