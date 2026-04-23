Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 25.105 đồng/USD

Thứ Năm, 09:10, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Năm (23/4), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên 25.105 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh mới nâng cao hơn phiên trước, công bố giao dịch ở mức 26.360 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,39 điểm.

Tỷ giá ngày 23/4

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.100  - 26.360 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều tăng 5 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu ngày mới công bố là 26.130 đồng/USD mua vào và 26.360 đồng/USD bán ra, tăng 5 đồng cả hai chiều kể từ phiên làm việc trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.360 đồng/USD, giá bán nâng lên cao hơn phiên trước 5 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.360 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và cộng thêm 5 đồng vào chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Năm chưa cập nhật mới.

Đóng cửa ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.100 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, hiện niêm yết tại cùng mức 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,35 điểm.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá 22/4

Cập nhật chiều tối thứ Tư, một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt niêm yết giá bán ở cùng mức 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) 98,35 điểm.

Cuối ngày 22/4, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,35 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.095 - 26.355 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc ngày thứ Tư niêm yết ở mốc 26.125 - 26.355 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên mở cửa cùng ngày. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.055 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.355 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã giảm 6 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.355 đồng/USD. Còn ACB chiều tối nay không điều chỉnh mới, niêm yết tại 26.110 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.570 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.600 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 30 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán kể từ phiên làm việc trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đang giảm nhẹ so với mức cao nhất trong tuần đạt được ngày hôm qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì và eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.

Đồng tiền của Mỹ đang nhận được một số hỗ trợ từ phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện do Kevin Warsh chủ trì, được đánh giá là có phần cứng rắn hơn. Doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh hơn dự kiến ​​cũng đã hỗ trợ cho đồng bạc xanh".

Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Giá USD bán ra hạ xuống còn 26.355 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 22/4, chứng kiến sự đi xuống của thị trường trong nước. Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm xuống còn 25.100 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, công bố giao dịch ở cùng mức 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,39 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
