Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Giá USD bán ra hạ xuống còn 26.355 đồng/USD

Tỷ giá ngày 22/4

Sáng thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.100 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 2 đồng. Cùng chiều biến động, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn cùng hạ xuống thấp hơn phiên trước, chạm mức 26.355 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 98,39 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.095 - 26.355 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều giảm xuống thấp hơn phiên trước 2 đồng.

Ngân hàng BIDV công bố là 26.125 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra, lùi 2 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.061 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.355 đồng/USD, giá bán đã thấp hơn hôm qua 2 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch 26.110 đồng/USD mua vào và 26.355 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và giảm 2 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do đầu ngày thứ Tư không điều chỉnh mới so với phiên trước, giao dịch quanh mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bình ổn tại mức 25.102 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang, hiện niêm yết tại cùng mức 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt mốc 98,28 điểm.

Tỷ giá 21/4

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.097 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày hôm nay không thay đổi so với phiên trước đó, niêm yết ở mốc 26.127 - 26.357 đồng/USD. Tại Techcombank tạm dừng làm việc tại 26.061 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.357 đồng/USD, giá mua đã giảm 5 đồng kể từ phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.633 - 26.357 đồng/USD. Còn ACB niêm yết tại 26.110 đồng/USD mua vào và 26.357 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện ở quanh mốc 26.600 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.650 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 30 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Đồng tiền của Mỹ đang tăng nhẹ sau khi giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác ngày hôm qua, được hỗ trợ bởi sự lạc quan rằng một thỏa thuận với Iran sẽ đạt được bất chấp căng thẳng leo thang vào cuối tuần. Sự chú ý cũng sẽ đổ dồn vào phiên điều trần của Kevin Walsh tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, cũng như dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ vào cuối ngày hôm nay.

Giá trị đô la Mỹ nhìn chung mạnh hơn so với các đồng tiền chủ chốt khác, khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran. Tình trạng bất ổn đang diễn ra xung quanh eo biển Hormuz khiến mối lo ngại về lạm phát gia tăng, hỗ trợ đồng bạc xanh. Tuy nhiên, bất kỳ sự tăng giá đáng kể nào của đồng tiền này cũng có thể bị hạn chế do kỳ vọng thấp hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất.

Theo CME FedWatch, có khoảng 45-50% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, điều này có thể hạn chế đà tăng giá hơn nữa".