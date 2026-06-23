Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Chỉ số USD index vượt mốc 101 điểm

Tỷ giá ngày 23/6

Cập nhật tỷ giá, bắt đầu giao dịch ngày thứ Ba (23/6), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.189 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt nâng lên cao hơn phiên trước, đa số công bố tại cùng mốc 26.448 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tăng vượt mốc 101 điểm.

Đầu ngày 23/6, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi lên và cùng giao dịch tại 26.448 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,04 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.098 - 26.448 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều cộng thêm 6 đồng so với phiên trước..

Ngân hàng BIDV sang ngày mới tăng 6 đồng ở cả hai chiều kể từ phiên liền trước, công bố là 25.128 đồng/USD mua vào và 26.448 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.051 đồng/USD mua vào và 26.448 đồng/USD bán ra, so với cuối ngày thứ Hai giá mua đã giảm 3 đồng và giá bán tăng lên cao hơn 6 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.100 đồng/USD mua vào và 26.448 đồng/USD bán ra, giá bán đã cao hơn phiên trước đó 6 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng thứ Ba không thay đổi so với phiên trước, giao dịch quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.780 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Trước đó, tỷ giá cập nhật chiều tối 22/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước không đổi, niêm yết là 25.183 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt giữ nguyên mức công bố phiên liền trước, hiện ở mốc 26.442 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 100,89 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 22/6

Cuối ngày thứ Hai (22/6), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm là 25.183 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới giá bán USD kể từ phiên mở cửa cùng ngày. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,89 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.092 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.442 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV khép lại làm việc ngày đầu tuần giữ bằng mức công bố từ phiên trước, hiện là 26.122 - 26.442 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.054 đồng/USD và bán ra với 26.442 đồng/USD, cộng thêm 5 đồng vào giá mua và không đổi giá bán so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.624 - 26.442 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB dừng làm việc hôm nay với 26.100 đồng/USD mua vào và 26.442 đồng/USD bán ra, bằng so với phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Hai không điều chỉnh mới so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.780 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Fawad Razaqzada chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Câu hỏi then chốt là liệu đồng tiền của Mỹ sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng hay sẽ giảm bớt một số mức tăng khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (tốt cho đô la) và giá dầu giảm (xấu cho đô la). Một phần sự chú ý hiện sẽ chuyển sang các bình luận từ các quan chức FED. Do thiếu hướng dẫn chính thức về chính sách tương lai, các bài phát biểu riêng lẻ có thể có ảnh hưởng lớn hơn đến kỳ vọng về lãi suất. Điều đó làm tăng khả năng xảy ra những biến động mạnh hơn trên cả thị trường trái phiếu và tiền tệ khi các nhà đầu tư phản ứng với mỗi thông tin kinh tế mới được công bố.

Xét về mặt dữ liệu, chỉ số PMI toàn cầu vào thứ Ba và chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (FED) vào thứ Năm sẽ là những dấu hiệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất cần theo dõi".