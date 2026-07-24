Tỷ giá USD hôm nay 24/7: Giá USD bán ra nâng lên mốc 26.535 đồng/USD

Cập nhật tỷ giá đóng cửa làm việc ngày thứ Năm (23/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.272 đồng/USD. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại lớn đa số giữ nguyên hoặc nâng giá bán USD lên cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.535 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,18 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD các ngân hàng ngày 23/7

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.090 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.500 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Năm giữ nguyên giao dịch tại mốc 26.120 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.500 đồng/USD. Techcombank ghi nhận giá mua vào là 26.048 đồng/USD và bán ra với 26.535 đồng/USD, giá mua đã cao hơn 2 đồng và giá bán tăng 12 đồng so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.633 - 26.490 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không thay đổi kể từ phiên làm việc đầu ngày, tạm dừng với 26.100 đồng/USD mua vào và 26.490 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.330 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.360 đồng/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Theo hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính Stefano Rebaudo và Satoshi Sugiyama chia sẻ trên Reuter.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ nhận được sự hỗ trợ khi thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, trong khi khả năng chống chịu thấp hơn của nền kinh tế Mỹ trước các cú sốc năng lượng đã củng cố nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, đồng thời làm giảm nhu cầu đối với đồng euro và đồng yên. Chỉ số đô la, đo lường giá trị của đô la so với một rổ tiền tệ bao gồm euro và yên Nhật, giảm 0,08% xuống còn 101,06 điểm.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất và để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa, trong khi một số nhà tham gia thị trường khó có thể hình dung động thái này sẽ dẫn đến chính sách thắt chặt hơn so với dự báo của thị trường. Các nhà giao dịch đã chỉ ra hai đợt tăng lãi suất vào đầu năm 2027".