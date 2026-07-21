Tỷ giá USD hôm nay 21/7: Giá bán USD tự do giảm mạnh còn 26.330 đồng/USD

Tỷ giá ngày 21/7

Cập nhật tỷ giá hôm nay, mở cửa phiên giao dịch thứ Ba (21/1), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.260 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang hoặc tăng lên cao hơn phiên liền trước, mức cao nhất đạt được là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động trong sắc xanh đạt 100,97 điểm.

Đầu ngày 21/7, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết bằng hoặc đi lên cao hơn hơn phiên trước, mức giao dịch tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,97 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không điều chỉnh mới kể từ sáng thứ Hai, công bố giao dịch tại 26.080 - 26.490 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV bắt đầu giao dịch ngày mới công bố là 26.110 đồng/USD mua vào và 26.490 đồng/USD bán ra, giữ nguyên so với phiên làm việc trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.029 - 26.523 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 4 đồng và tăng 9 đồng chiều bán.

Còn ACB không thay đổi so với phiên trước đó, hiện giao dịch với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.470 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng thứ Ba bất ngờ giảm mạnh tới 230 đồng chiều mua và 220 đồng chiều bán so với phiên trước đó, giao dịch quanh mốc 26.290 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.330 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật tỷ giá cuối ngày thứ Hai (20/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.252 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên mức công bố từ phiên làm việc đầu ngày, hiện mức cao nhất được ghi nhận là 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mốc 100,79 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 20/7

Kết thúc làm việc ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm đang là 25.252 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.514 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,79 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.490 đồng/USD, giữ bằng mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Hai không điều chỉnh mới kể từ phiên làm việc trước đó, tạm dừng tại 26.110 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.490 đồng/USD. Techcombank ghi nhận giá mua vào là 26.033 đồng/USD và bán ra với 26.514 đồng/USD, tăng 7 đồng ở chiều mua so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.614 - 26.514 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không thay đổi mới, niêm yết tại 26.080 đồng/USD mua vào và 26.470 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối 20/7 hiện giao dịch quanh mức 26.520 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.550 đồng/USD, giá mua đã tăng 10 đồng và giá bán tăng 20 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Roushni Nair chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ hầu như không thay đổi ở mức 100,76 điểm, giảm nhẹ sau ba phiên tăng liên tiếp do xung đột ở Trung Đông. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau dữ liệu lạm phát yếu hơn tuần trước cũng gây áp lực lên đồng tiền của Mỹ, ngay cả khi rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới, nơi các hợp đồng tương lai cho thấy xác suất 85,6% các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ nguyên lãi suất".