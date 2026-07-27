Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Giá bán USD tự do tăng lên 26.420 đồng/USD

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ Nhật (26/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.283 đồng/USD. Ở các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất là 26.547 đồng/USD. Chỉ số DXY đang dao động quanh 101,47 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.252 đồng/USD. Mức này liên tục được nâng lên cho tới cuối tuần và đạt mức cao nhất tuần là 25.283 đồng/USD vào sáng thứ Sáu, đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này đa số đều điều chỉnh mới giá bán USD, song công bố không cùng mức. Bắt đầu giao dịch sáng thứ Hai, tại nơi công bố cao nhất ghi nhận đạt 26.514 đồng/USD. Sau đó đi lên cho tới cuối tuần và tạm dừng tại 26.547 đồng/USD công bố từ sáng thứ Sáu.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" điều chỉnh mới nhiều lần. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.510 - 26.530, đồng thời là mức niêm yết cao nhất tuần. Tỷ giá giảm từ thứ Ba và biến động liên tục. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do công bố giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD, tăng 70 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) dao động ở biên độ thấp, chủ yếu quanh mốc 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 100,78 điểm vào sáng thứ Hai. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật 26/7, chỉ số USD đạt 101,47 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ về diễn biến thị trường tuần tới như sau: "Thu nhập cá nhân, chi tiêu và chỉ số giảm phát PCE cốt lõi tháng 6 sẽ được công bố cùng lúc vào thứ Năm. Chỉ số PCE cốt lõi hiện vẫn là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (FED) ưa chuộng, mặc dù nó hiếm khi mang lại những bất ngờ đáng kể vì các nhà kinh tế hiện nay có thể dự đoán chính xác kết quả có thể xảy ra từ dữ liệu CPI và PPI được công bố vào đầu tháng.

Do đó, số liệu về thu nhập và chi tiêu có thể có ảnh hưởng lớn hơn, cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng của người tiêu dùng Mỹ, động lực chính của nền kinh tế Mỹ, trong việc tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng".