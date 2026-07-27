Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.293 đồng/USD

Tỷ giá ngày 27/7

Cập nhật tỷ giá sáng thứ Hai, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.293 đồng/USD, tăng 10 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số giữ giá bán USD đi ngang hoặc tăng cao hơn phiên trước, mức giao dịch cao nhất được ghi nhận là 26.557 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 101,19 điểm.

Phiên làm việc đầu tiên của tuần mới, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất giao dịch với 26.557 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,19 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.110 - 26.520 đồng/USD (mua vào và bán ra), nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV bước vào làm việc thứ Hai không thay đổi so với trước khi nghỉ cuối tuần, công bố là 26.130 đồng/USD mua vào và 26.510 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.059 - 26.557 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua giữ nguyên và tăng 10 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Còn ACB không thay đổi kể từ phiên làm việc trước đó, hiện giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.500 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu ngày thứ Hai giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ Nhật (26/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.283 đồng/USD. Ở các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất là 26.547 đồng/USD. Chỉ số DXY đang dao động quanh 101,47 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.252 đồng/USD. Mức này liên tục được nâng lên cho tới cuối tuần và đạt mức cao nhất tuần là 25.283 đồng/USD vào sáng thứ Sáu, đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này đa số đều điều chỉnh mới giá bán USD, song công bố không cùng mức. Bắt đầu giao dịch sáng thứ Hai, tại nơi công bố cao nhất ghi nhận đạt 26.514 đồng/USD. Sau đó đi lên cho tới cuối tuần và tạm dừng tại 26.547 đồng/USD công bố từ sáng thứ Sáu.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" điều chỉnh mới nhiều lần. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.510 - 26.530, đồng thời là mức niêm yết cao nhất tuần. Tỷ giá giảm từ thứ Ba và biến động liên tục. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do công bố giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD, tăng 70 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) dao động ở biên độ thấp, chủ yếu quanh mốc 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 100,78 điểm vào sáng thứ Hai. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật 26/7, chỉ số USD đạt 101,47 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ về diễn biến thị trường tuần tới như sau: "Thu nhập cá nhân, chi tiêu và chỉ số giảm phát PCE cốt lõi tháng 6 sẽ được công bố cùng lúc vào thứ Năm. Chỉ số PCE cốt lõi hiện vẫn là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (FED) ưa chuộng, mặc dù nó hiếm khi mang lại những bất ngờ đáng kể vì các nhà kinh tế hiện nay có thể dự đoán chính xác kết quả có thể xảy ra từ dữ liệu CPI và PPI được công bố vào đầu tháng.

Do đó, số liệu về thu nhập và chi tiêu có thể có ảnh hưởng lớn hơn, cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng của người tiêu dùng Mỹ, động lực chính của nền kinh tế Mỹ, trong việc tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng".