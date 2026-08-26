Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.372 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 27/8

Tỷ giá hôm nay, sáng thứ Năm (27/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.611 đồng/USD, bằng mức công bố hôm qua. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại dao động ngược chiều nhau, tại nơi niêm yết cao nhất là 26.372 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,11 điểm.

Bắt đầu giao dịch ngày 27/8, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, tại nơi giao dịch cao nhất đạt 26.372 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,11 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng cả hai chiều, hiện giao dịch tại 25.880 - 26.290 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV bước sang ngày thứ Năm với 25.900 đồng/USD mua vào và 26.280 đồng/USD bán ra, giữ nguyên so với phiên liền trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.838 - 26.372 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ kết thúc phiên làm việc trước giá mua đã giảm 7 đồng và giá bán giảm 3 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.890 đồng/USD mua vào và 26.280 đồng/USD bán ra, bằng với mức niêm yết phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD công bố ở mốc 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.860 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 26/8

Đầu ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.611 đồng/USD, so với hôm qua đã thấp hơn 4 đồng. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại biến động ngược chiều nhau, mức cao nhất được ghi nhận đạt 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 98.93 điểm.

Mở cửa làm việc ngày 26/8, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, tại nơi giao dịch cao nhất đạt 26.382 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 98,93 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, giao dịch tại 25.890 - 26.300 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch sáng thứ Tư với 25.920 đồng/USD mua vào và 26.300 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều giảm 10 đồng kể từ kết thúc ngày thứ Ba. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.848 - 26.382 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua vào đã lùi xuống thấp hơn 3 đồng và giá bán cộng thêm 7 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.900 đồng/USD mua vào và 26.290 đồng/USD bán ra, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD công bố ở mốc 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.860 đồng/USD, giảm 100 đồng chiều mua và 110 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Cập nhật chiều tối 25/8, khép lại ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.615 đồng/USD. Giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.375 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,01 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 8

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 25/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.310 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV giảm 20 đồng cả hai chiều kể từ phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết giá mua là 25.930 đồng/USD và bán ra 26.310 đồng/USD. Techcombank đóng cửa giao dịch tại 25.845 - 26.375 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 62 đồng và giảm tới 68 đồng chiều bán.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.434 - 26.290 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB niêm yết thấp hơn phiên trước 60 đồng cả hai chiều, tạm dừng làm việc với 25.900 đồng/USD mua vào và 26.290 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.920 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.970 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 8

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã phục hồi nhẹ vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư đánh giá việc Mỹ mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Iran và những nỗ lực mới của Washington nhằm giảm áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn.

Chỉ số đô la Mỹ (USD Index) tăng 0,1% lên 99,065 điểm vào lúc 02:26 ET (06:26 GMT), sau khi tăng 0,2% trong đêm trước đó. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn chưa cách xa mức thấp nhất trong ba tháng, gần 98,5 điểm, đạt được vào tuần trước.

Sự chú ý ngày càng đổ dồn vào chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7, dự kiến ​​công bố vào thứ Tư. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (FED) ưa chuộng và sẽ là một phép thử quan trọng đối với kỳ vọng về các động thái chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ Sáu để tìm manh mối về chính sách tiền tệ và sự tăng gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc".