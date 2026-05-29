Tỷ giá USD hôm nay 29/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 26.139 đồng/USD

Tỷ giá ngày 29/5

Đầu ngày thứ Sáu (29/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.139 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Cùng lúc, giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số đi lên, hiện công bố tại cùng mức 26.395 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 98,97 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.095 - 26.395 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 18 đồng chiều mua và tăng 2 đồng ở giá bán kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV bước sang ngày mới công bố là 25.125 đồng/USD mua vào và 26.395 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều cộng thêm 2 đồng so với phiên làm việc trước. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.056 đồng/USD mua vào và 26.395 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá mua đã hạ xuống thấp hơn 3 đồng và tăng 2 đồng chiều bán.

Còn ACB không điều chỉnh mới giá mua và nâng giá bán lên cao hơn phiên trước 2 đồng, công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.395 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 29/5 giao dịch quanh mốc 26.380 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc ngày thứ Năm (28/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.137 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên từ phiên liền trước, tạm dừng làm việc với 26.393 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 99,35 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 28/5

Đóng cửa giao dịch thứ Năm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi mới, giữ tại 26.393 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,35 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.113 - 26.393 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ bằng phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối nay tạm nghỉ ở mốc 26.123 - 26.393 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước chiều mua đã giảm 30 đồng và không đổi giá bán. Techcombank dừng làm việc tại 26.059 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.393 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên liền trước 7 đồng ở chiều bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.663 - 26.393 đồng/USD. Còn ACB hạ giá mua vào xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng và giữ giá bán bằng phiên trước đó, dừng làm việc hôm nay với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.393 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giữ nguyên nhiều phiên liên tiếp, hiện giao dịch quanh mốc ở 26.380 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số PCE tổng thể được dự báo sẽ tăng lên 3,8% từ mức 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 4, và giảm xuống 0,5% từ mức 0,7% so với tháng trước. Chỉ số PCE cốt lõi, loại trừ các mặt hàng dễ biến động như thực phẩm và nhiên liệu, dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng với mức 0,3% của tháng 3 so với tháng trước.

Điều quan trọng là, chỉ số này là một trong những công cụ theo dõi lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (FED) ưa chuộng. Các thông cáo gần đây từ FED cho thấy các quan chức đang bất đồng về hướng đi tiếp theo cho lãi suất, do lo ngại về tác FED và các ngân hàng trung ương khác có thể phải tăng lãi suất một lần nữa để kiềm chế lạm phát".