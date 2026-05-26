Tỷ giá USD hôm nay 26/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.138 đồng/USD

Tỷ giá ngày 26/5

Đầu ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.138 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng lên cao hơn phiên trước đó, công bố giao dịch tại 26.394 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,02 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.134 - 26.394 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều tăng 2 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày 26/5 cộng thêm 2 đồng vào cả hai chiều kể từ phiên trước đó, công bố là 25.164 đồng/USD mua vào và 26.394 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.085 đồng/USD mua vào và 26.394 đồng/USD bán ra, so với phiên trước chiều mua đã giảm 5 đồng và giá bán tăng 2 đồng.

Còn ACB không thay đổi giá mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên liền trước, công bố giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.394 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 26/5 giao dịch quanh mốc 26.380 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc ngày đầu tuần (25/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.136 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên từ phiên liền trước, tạm dừng làm việc với 26.392 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) tiến sát mức 99 điểm.

Tỷ giá 25/5

Kết thúc ngày thứ Hai, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi mới, giữ tại 26.392 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 98,97 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.132 - 26.392 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên làm việc trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối nay tạm nghỉ ở mốc 26.162 - 26.392 đồng/USD (mua vào và bán ra). Techcombank dừng làm việc tại 26.090 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.392 đồng/USD, không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.392 đồng/USD. Còn ACB dừng làm việc hôm nay tạm nghỉ với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.392 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá bán đã tăng 2 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ bất ngờ giảm 100 đồng cả hai chiều, hiện niêm yết ở 26.380 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Đà phục hồi của đô la Mỹ đã chững lại vào tuần trước, tạo ra một mô hình nến Doji nhỏ. Sự mở rộng phạm vi tăng giá trong tuần trước đó đã khiến tôi cảnh giác với khả năng quay trở lại mốc 100 điểm, nhưng những tin tức xoay quanh một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran cho thấy các nhà giao dịch có thể cần chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh giảm sâu hơn.

Tuy nhiên, chúng ta đã thấy rất nhiều tiêu đề tương tự xuất hiện trong ba tháng qua mà không dẫn đến bất kỳ kết quả có ý nghĩa nào. Vì vậy, trừ khi một thỏa thuận thực sự được hiện thực hóa, khả năng giảm giá của đồng đô la Mỹ có thể vẫn bị hạn chế và việc quay trở lại mức 100 điểm vẫn có thể xảy ra".