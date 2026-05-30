  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tỷ giá USD hôm nay 30/5: Giá bán USD tự do tăng lên mốc 26.450 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 30/05/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (29/5), ghi nhận sự bình ổn của thị trường trong nước. Tỷ giá trung tâm tại NHNN hiện là 25.139 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm dừng tại cùng mốc 26.395 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,11 điểm.

Đóng cửa giao dịch ngày thứ Sáu (29/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.139 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên từ phiên liền trước, tạm dừng làm việc với 26.395 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 99,11 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 29/5

Kết thúc làm việc thứ Sáu, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ tại 26.395 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,11 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.085 - 26.395 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 10 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV tạm nghỉ ở mốc 26.125 - 26.395 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên kể từ mức công bố trong phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank dừng làm việc với 26.039 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.395 đồng/USD, giá mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 17 đồng và không đổi giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.624 - 26.395 đồng/USD (mua vào và bán ra). Còn ACB dừng làm việc với 26.090 đồng/USD mua vào và 26.395 đồng/USD bán ra, chiều mua đã giảm 20 đồng kể từ phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.450 đồng/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Chỉ số lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (FED) công bố hôm thứ Năm cho thấy giá cả tăng chậm hơn dự kiến ​​trong tháng Tư, mặc dù xuất hiện những dấu hiệu cho thấy sức mua của người tiêu dùng đang bị suy giảm khi các hộ gia đình cắt giảm chi tiêu để bù đắp chi phí năng lượng tăng cao.

"FED khó có khả năng cắt giảm lãi suất thêm nữa trong thời gian ngắn sắp tới và có thể sẽ duy trì lập trường thắt chặt trong những tháng hè, cho đến khi các nhà hoạch định chính sách tin tưởng rằng sự tăng vọt nhu cầu năng lượng đã qua và sẽ bắt đầu đảo chiều", các nhà phân tích tại ING cho biết trong một bản ghi chú".

Tỷ giá USD hôm nay 29/5: Tỷ giá trung tâm tăng lên 26.139 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc ngày thứ Sáu (29/5), chứng kiến sự đi lên của thị trường trong nước. Tỷ giá trung tâm tại NHNN đạt 25.139 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tăng cao hơn phiên trước, công bố giao dịch ở mốc 26.395 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,97 điểm.

 

CTV Thùy Giang/VOV.VN
