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Tỷ giá USD hôm nay 6/7: Giá USD bán ra hiện ở mức 26.463 đồng/USD

Thứ Hai, 05:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/7) ghi nhận tỷ giá trung tâm hiện ở mốc 25.203 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết niêm yết tại 26.463 đồng/USD. Chỉ số USD index (DXY) đạt 101,86 điểm.

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ Nhật (5/7), tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.203 đồng/USD. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn tạm dừng với 26.463 đồng/USD. Chỉ số DXY ở mốc 101,86 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.197 đồng/USD. Tỷ giá đi lên từ sáng thứ Ba, đạt mức cao nhất tuần là 25.206 đồng/USD. Mức này được duy trì cho tới sáng thứ Năm thì quay đầu đi xuống. Mức thấp nhất được ghi nhận trong tuần là 25.203 đồng/USD công bố sáng thứ Sáu và kéo dài đến hết tuần. 

Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai bắt đầu làm việc với giá USD bán ra là 26.461 đồng/USD. Giá bán nâng lên mức 26.466 đồng/USD từ sáng thứ Ba. Đến sáng thứ Năm thì giảm còn 26.465 đồng/USD và tiếp tục đi xuống cho tới cuối tuần, chạm mốc 26.463 đồng vào sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức tạm dừng nghỉ cuối tuần.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục điều chỉnh mới. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.830 - 26.870 đồng/USD, đồng thời là mốc cao nhất đạt được trong tuần. Tỷ giá hạ xuống từ thứ Ba còn là 26.700 - 26.720 đồng/USD (mua vào và bán ra). Sau đó đi xuống và đạt mức thấp nhất tuần với 26.520 đồng/USD mua vào và 26.560 đồng/USD bán ra.

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Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu giao dịch trên mốc 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 101,26 điểm vào sáng thứ Ba. Sau đó liên tục biến động. Cập nhật chiều ngày 5/7, chỉ số USD đạt 100,86 điểm và là mức cao nhất đạt được trong tuần.

Dự báo tỷ giá USD

Theo chiến lược gia kỹ thuật cấp cao Michael Boutros chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Sự bứt phá của giá trị đô la Mỹ đang đối mặt với thử thách lớn nhất từ ​​trước đến nay sau đợt tăng mạnh từ mức thấp nhất hồi tháng 5, đưa chỉ số USD index (DXY) vào vùng kháng cự xu hướng giảm dài hạn. Đà tăng này đã củng cố triển vọng kỹ thuật tổng thể, nhưng giá đang bắt đầu chững lại ở vùng uốn cong quan trọng khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian ngắn.

Với phạm vi mở cửa tháng 7 đang dần hình thành và biên bản cuộc họp của FOMC dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới, các nhà giao dịch đang theo dõi xem liệu đồng tiền của Mỹ có thể tạo ra bước đột phá hay liệu vùng kháng cự sẽ kích hoạt một đợt điều chỉnh giảm sâu hơn. Các đường ranh giới được vẽ trên biểu đồ kỹ thuật hàng tuần của chỉ số DXY".

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Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Giá bán USD tự do tăng lên 26.650 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (3/7) ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng nhà nước hiện là 25.203 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm dừng tại cùng mốc 26.463 đồng/USD. Chỉ số USD index (DXY) đạt 101,73 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Giá bán USD tự do tăng lên 26.650 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (3/7) ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng nhà nước hiện là 25.203 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm dừng tại cùng mốc 26.463 đồng/USD. Chỉ số USD index (DXY) đạt 101,73 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Giá bán USD tự do tăng lên 26.650 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Giá bán USD tự do tăng lên 26.650 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu (3/7) ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng nhà nước hiện là 25.203 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm dừng tại cùng mốc 26.463 đồng/USD. Chỉ số USD index (DXY) đạt 101,73 điểm.

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