Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 26.480 đồng/USD

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Hai (6/7), tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mốc 25.202 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang, hiện niêm yết tại cùng mốc 26.462 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,09 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 6/7

Khép lại ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm đang là 25.202 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm dừng tại 26.462 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,09 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với phiên trước, tạm dừng ở mốc 26.072 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.462 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Hai niêm yết là 26.102 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.462 đồng/USD, không thay đổi kể từ phiên trước. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.033 đồng/USD và bán ra với 26.462 đồng/USD, so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã nâng lên cao hơn 7 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.462 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB khép lại một ngày với 26.080 đồng/USD mua vào và 26.462 đồng/USD bán ra, so với phiên trước đã tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối ngày 6/7 hiện giao dịch quanh mức 26.450 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.480 đồng/USD, giảm 70 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Đồng tiền của Mỹ bước vào tuần mới với một cảm giác hơi khác. Đúng vậy, xu hướng tăng chung vẫn còn nguyên vẹn, nhưng việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) nới lỏng chính sách tiền tệ và đà tăng giảm dần cho thấy hướng đi tiếp theo có thể phụ thuộc vào những gì chúng ta biết được từ FED trong những ngày tới.

Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa chỉ số đô la Mỹ và kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã trở nên mạnh mẽ như thế nào, đặc biệt là trong tuần qua khi hệ số tương quan đã tăng lên 0,88. Mặc dù không mạnh mẽ bằng trong khung thời gian dài hơn, mối quan hệ này vẫn duy trì tích cực một cách nhất quán. Điều tương tự cũng có thể thấy với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm, mặc dù với hệ số tương quan thấp hơn một chút.

Điều này củng cố thêm nhận định rằng kỳ vọng về những gì FED có thể hoặc không thể làm với lãi suất đang chi phối giá trị đồng tiền này nói chung hiện nay".